Губерниев отреагировал на уголовку Смолова: «Бестолковый ты, Федя!»

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал новый комментарий насчет возбуждения уголовного дела в отношении Федора Смолова.

На бывшего нападающего сборной России завели дело по факту драки в «Кофемании». Она состоялась в мае после чемпионства «Краснодара».

У пострадавшего в драке диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

Смолову грозит до трех лет лишения свободы.

«Я не удивлюсь, если Смолов сядет. Ситуация оказалась серьезнее, у пострадавшего травмы. Все видели видео инцидента, Федор виноват. Виноват – пусть отвечает.

Это случай из рубрики «Никогда такого не было и вот опять». Какая-то атмосфера вседозволенности, а в итоге по глупости, по недомыслию, по жестокости люди попадают в передряги, наносят ущерб другим, вредят здоровью и сами потом в тюрьме сидят. Бестолковый ты, Федя!» – сказал Губерниев.