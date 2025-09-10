Губерниев отреагировал на уголовку Смолова: «Бестолковый ты, Федя!»

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал новый комментарий насчет возбуждения уголовного дела в отношении Федора Смолова.
- На бывшего нападающего сборной России завели дело по факту драки в «Кофемании». Она состоялась в мае после чемпионства «Краснодара».
- У пострадавшего в драке диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.
- Смолову грозит до трех лет лишения свободы.
«Я не удивлюсь, если Смолов сядет. Ситуация оказалась серьезнее, у пострадавшего травмы. Все видели видео инцидента, Федор виноват. Виноват – пусть отвечает.
Это случай из рубрики «Никогда такого не было и вот опять». Какая-то атмосфера вседозволенности, а в итоге по глупости, по недомыслию, по жестокости люди попадают в передряги, наносят ущерб другим, вредят здоровью и сами потом в тюрьме сидят. Бестолковый ты, Федя!» – сказал Губерниев.
