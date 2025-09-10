«Динамо» продлило контракт с Бителло

Полузащитник Бителло заключил контракт с «Динамо» до 2031 года. Прежнее соглашение бразильца с клубом действовало до 2028 года, а теперь стороны продлили его еще на три сезона.

«Динамо» должно объявить о продолжении сотрудничества с Бителло до матча 7-го тура РПЛ со «Спартаком», который пройдет 13 сентября.

25-летний бразилец в этом сезоне провел 8 матчей за бело-голубых, сделал 2 ассиста.

Зимой «Ботафого» предлагал купить Бителло за 18 миллионов евро, однако «Динамо» не устроили детали предложенного соглашения.