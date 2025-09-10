Осинькин объяснил, почему согласился возглавить «Сочи»

Новый главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о решении возглавить клуб, занимающий последнее место в РПЛ.

«С одной стороны, у «Сочи» одно очко, команда в непростом турниром и психологическом положении. С другой – на такие вещи нужно смотреть шире. Рассматриваю «Сочи» как долгосрочный проект.

Мне в целом везло по жизни, никогда не работал короткими отрезками – часто получалось много лет посвящать себя одному клубу. И сейчас я понимаю, что не стоит ограничивать горизонт планирования. Тем более, у руководства есть возможности и желание развивать клуб.

Опять же, мотивация – в проекте. Уверен, здесь его можно построить и развить. Что касается интереса других клубов, то я читал об этом, но это был именно интерес... Поэтому ни о чем не жалею – сам, возможно, не активировал какие-то переговоры. Ждал предложения от клуба, где у меня будет возможность создать что-то интересное», – сказал Осинькин.