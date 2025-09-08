Глушенков ответил, где ему удобнее всего играть

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков назвал свою оптимальную позицию на поле.

– Какая твоя оптимальная позиция на поле?

– На доске – справа. Там нравится больше всего. Когда справа – создаю команде большинство, получаю для себя пространство, и меня никто не берет [не накрывает].

– Игра «Зенита» в основном строится на владении, а не на скорости. И, как кажется, не совсем органична твоим возможностям. Тебе она подходит?

– Подходит.

– С «Локомотивом» различий нет?

– Нет. Мне подходит то, что есть сейчас.