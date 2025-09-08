Глушенков ответил, где ему удобнее всего играть

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков назвал свою оптимальную позицию на поле.
– Какая твоя оптимальная позиция на поле?
– На доске – справа. Там нравится больше всего. Когда справа – создаю команде большинство, получаю для себя пространство, и меня никто не берет [не накрывает].
– Игра «Зенита» в основном строится на владении, а не на скорости. И, как кажется, не совсем органична твоим возможностям. Тебе она подходит?
– Подходит.
– С «Локомотивом» различий нет?
– Нет. Мне подходит то, что есть сейчас.
- 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 8 матчей за «Зенит», забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
- За сборную России он провел 6 игр, забил 3 гола.
- В ближайшем туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде с «Балтикой» (14 сентября).
Источник: Sport24