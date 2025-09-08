Орлов – о совмещении Карпина: «Порочная история»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о совмещении постов Валерием Карпиным. Он работает в сборной России и «Динамо».

«Нужно ли Карпину и дальше совмещать посты в «Динамо» и сборной? Понимаете, у него в клубе нет таких исполнителей, которые сегодня вышли играть за национальную команду. Разный уровень. Отсюда такие сложности в плане набора очков в РПЛ. Нет у футболистов бело-голубых пока взаимопонимания с тренером. А тут еще Карпин на неделю отлучился. История по большому счету порочная. На пользу бело-голубым она едва ли пойдет.

Да, когда-то Лобановский был тренером и сборной, и киевского «Динамо». Но у него в национальной команде было девять киевлян! Сейчас у Карпина ситуация совсем другая. Так что я выступаю за разделение постов. А зачем совмещать? Что это дает? Экономия средств? Не знаю... Ну вот судите сами: нужно наигрывать связи в «Динамо», а главного тренера нет», – сказал Орлов.