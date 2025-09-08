Ловчев раскритиковал систему Карпина в сборной России: «Над нами просто смеются»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев недоволен ротацией в сборной России.

Накануне Россия победила в товарищеском матче Катар (4:1).

Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.

В октябре россияне примут Иран и Боливию.

«Не понимаю, почему у нас сборная обязательно должна играть всегда разными составами? Вот вышли с Катаром, сыграли хорошо, все лучшие игроки вышли на поле и победили.

С Иорданией же был просто ужас. Такое ощущение, что этими постоянными дебютантами, списками по 50 человек, над нами просто смеются.

Понятно дело, что мы отстранены, но костяк-то наигрываться должен. А тут каждую игру новый состав, ну что это такое? Это же сплошное мучение, как и для любителей футбола, так и для самих футболистов, они не знают друг друга и никогда не играли вместе.

Половина вызванных игроков – не уровень сборной, но они играют. Так еще и как играют, чуть Иордании не проиграли, выглядели очень плохо в первом тайме.

Можно тогда со двора сборную собирать в следующий раз. Я против такой ротации в сборной, которую устраивает Карпин. Вот с Катаром вышла команда, такой состав и должен играть в большинстве случаев. И то можно было забивать больше.

А матч с Иорданией был просто безобразным, непозволительно так играть. В таких матчах и виден уровень тренера, а он средненький, по большому счету», – сказал Ловчев.