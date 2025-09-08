Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев раскритиковал систему Карпина в сборной России: «Над нами просто смеются»

Ловчев раскритиковал систему Карпина в сборной России: «Над нами просто смеются»

Вчера, 16:03
6

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев недоволен ротацией в сборной России.

  • Накануне Россия победила в товарищеском матче Катар (4:1).
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
  • В октябре россияне примут Иран и Боливию.

«Не понимаю, почему у нас сборная обязательно должна играть всегда разными составами? Вот вышли с Катаром, сыграли хорошо, все лучшие игроки вышли на поле и победили.

С Иорданией же был просто ужас. Такое ощущение, что этими постоянными дебютантами, списками по 50 человек, над нами просто смеются.

Понятно дело, что мы отстранены, но костяк-то наигрываться должен. А тут каждую игру новый состав, ну что это такое? Это же сплошное мучение, как и для любителей футбола, так и для самих футболистов, они не знают друг друга и никогда не играли вместе.

Половина вызванных игроков – не уровень сборной, но они играют. Так еще и как играют, чуть Иордании не проиграли, выглядели очень плохо в первом тайме.

Можно тогда со двора сборную собирать в следующий раз. Я против такой ротации в сборной, которую устраивает Карпин. Вот с Катаром вышла команда, такой состав и должен играть в большинстве случаев. И то можно было забивать больше.

А матч с Иорданией был просто безобразным, непозволительно так играть. В таких матчах и виден уровень тренера, а он средненький, по большому счету», – сказал Ловчев.

Еще по теме:
Ловчев назвал игроков, которые позорят сборную России 2
Названы два ключевых полузащитника сборной России
Хиддинк предложил провести турнир с участием четырех команд 6
Источник: odds.ru
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий Ловчев Евгений
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ScarlettOgusania
1757337538
Серафимыч, в сборной помощником у Карпуши Писарев "работает" главным вредителем, поэтому набирают игроков на удачу, чтобы посмотреть, как они заиграют вместе, а вдруг повезёт..?) над игрой с Иорданией поржали, поиграли в поддавки...
Ответить
...уефан
1757337693
...если убрать шелуху эмоционального многословия Ловчева, то зёрна истины присутствуют в сей речи старца...
Ответить
NewLife
1757338300
Не мешай команде великих тренеров, нигде ничего не достигших, как тренеры. Какой РФС такая и сборная со своими тренерами((
Ответить
MaxRnD
1757338725
Если костяк и без того играет, то почему бы не посмотреть и не дать шанс другим, а тем более в отсутствие каких-либо официальных игр ?
Ответить
WE ARE FOR PETER
1757339426
Ловчев и Карпин спартаковцы а над Спартаком все ржут)
Ответить
Главные новости
«Зенит» сыграет с клубом-участником Лиги Европы в октябре
12:52
«Химки» признаны банкротом
12:36
ЦСКА может подписать защитника «Спартака»
12:27
Ловчев назвал игроков, которые позорят сборную России
12:17
2
Стало известно решение «Ноттингем Форест» по Моуринью и Тедеско
12:02
ФотоРПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера июля и августа
11:47
2
ВидеоДжику обратился к болельщикам «Спартака»
11:28
3
ФотоДжику перешел в «Спартак»
11:06
12
Названа сумма, которую «Палмейрас» готов заплатить за защитника «Зенита»
10:25
5
Хиддинк предложил провести турнир с участием четырех команд
10:18
6
Все новости
Все новости
Промоутер высказался о возможности боя Смолова и Дзюбы
13:29
Селюк – о «Зените»: «Покупают бразильцев словно помидоры на рынке»
13:20
1
Обляков заявил о желании поиграть в Европе
13:05
ФотоРПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера июля и августа
11:47
2
ВидеоДжику обратился к болельщикам «Спартака»
11:28
3
ФотоДжику перешел в «Спартак»
11:06
12
Названа сумма, которую «Палмейрас» готов заплатить за защитника «Зенита»
10:25
5
Хиддинк предложил провести турнир с участием четырех команд
10:18
6
19-летний уроженец Челябинска заинтересовал финалиста Лиги чемпионов
10:10
4
Названа сумма, за которую «Спартак» готов продать Барко
09:47
7
Перрен объяснил, почему выбрал «Краснодар» вместо «Спартака»
09:14
5
«Рубин» пополнится защитником из клуба Сегунды
08:37
ЦСКА согласовал покупку Кармо
08:10
3
Спартаковец Дмитриев спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»-2025
01:23
1
«Пари НН» хочет повторно арендовать нападающего «Краснодара»
00:53
Глушенков определил лучшего российского футболиста прямо сейчас
00:25
2
Слуцкий удивил выбором самой зрелищной команды в истории чемпионата России
Вчера, 23:51
3
ЦСКА интересуется форвардом, поигравшим с Роналду
Вчера, 23:23
4
Работавший в РПЛ тренер станет ведущим церемонии вручения «Золотого мяча»
Вчера, 23:11
Реакция Станковича на смерть 40-летнего фотографа «Спартака»
Вчера, 23:00
Глушенков ответил, где ему удобнее всего играть
Вчера, 22:46
1
Овчинников – о Клаудиньо: «Разве можно верить бразильцам?»
Вчера, 22:10
4
Канчельскис сказал, в чем самая большая разница между Англией и Россией
Вчера, 21:59
3
ЦСКА назвал «Бешикташу» цену на Кисляка
Вчера, 21:50
5
Товарищеский матч. «Спартак» легко победил лидера чемпионата Беларуси (5:0), Заболотный забил
Вчера, 21:23
15
«Спартак» дожал трансфер защитника Джику
Вчера, 21:21
14
Глушенков прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
Вчера, 21:12
2
Реакция Радимова на крупную победу России над Катаром
Вчера, 21:03
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 