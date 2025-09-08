Плющенко призвал уволить Карпина из сборной и предложил замену: «Было бы намного интереснее»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко восторженно высказался об Александре Мостовом.

«У нас есть только один царь – Александр Мостовой. Я считаю, его обязательно надо назначать на главную позицию в сборную России вместо Валерия Карпина. А почему нет? Было бы намного интереснее, и он готов к этому.

Саша – уникальный и как тренер, и как игрок. Надо дать ему возможность двигать наш футбол вперед», – сказал Плющенко.