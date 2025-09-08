Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Плющенко призвал уволить Карпина из сборной и предложил замену: «Было бы намного интереснее»

Плющенко призвал уволить Карпина из сборной и предложил замену: «Было бы намного интереснее»

Сегодня, 12:35
6

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко восторженно высказался об Александре Мостовом.

«У нас есть только один царь – Александр Мостовой. Я считаю, его обязательно надо назначать на главную позицию в сборную России вместо Валерия Карпина. А почему нет? Было бы намного интереснее, и он готов к этому.

Саша – уникальный и как тренер, и как игрок. Надо дать ему возможность двигать наш футбол вперед», – сказал Плющенко.

  • Накануне Мостовой взял 1-й тренерский трофей.
  • В этом году 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A, позволяющую работать помощником в клубе РПЛ и главным тренером в Первой лиге.
  • Он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1757325004
...похоже, у одного барыги Жека с Саней дурь берут)...
Ответить
Просто-333
1757326473
«У нас есть только один шут – Александр Мостовой. Я считаю, его обязательно надо назначать на главную позицию в сборную России вместо Валерия Карпина. А почему нет? Хоть посмеёмся"
Ответить
Блямба
1757327211
Гном Гномыча ещё назначь..) У тебя точно шуруп в позвоночнике ,а не в башке,пакость носатая?))
Ответить
Good_win_ФКСМ
1757327247
Начнем с того, что категория тренерской лицензии этого "уникального" тренера выше ФНЛ не позволяет тренировать - только помощником (бутылочки подавать) в РПЛ и в сборной... но "подавать бутылочки" этот "уникальный тренер" точно не захочет))) ему надо здесь и сразу)))) И вдвойне забавно, что тот, кто в Сочи-2014 в одиночном катании подставил сборную и лишил ее возможности бороться за золото в одиночном мужском из-за своей мании величия, вдруг решил, что он великий эксперт в футболе))) как тренер фигуристов постоянно только в скандалы попадает, при этом ничего не может выиграть у Тутберидзе, которой он с мамкой-женой объявили войну в фигурной катании. Уж сперва пусть в своем виде спорта разберется.....
Ответить
Dr Metal
1757328842
чем он уникален как тренер? кого он тренировал? опыта ноль, слов много
Ответить
