Плющенко призвал уволить Карпина из сборной и предложил замену: «Было бы намного интереснее»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко восторженно высказался об Александре Мостовом.
«У нас есть только один царь – Александр Мостовой. Я считаю, его обязательно надо назначать на главную позицию в сборную России вместо Валерия Карпина. А почему нет? Было бы намного интереснее, и он готов к этому.
Саша – уникальный и как тренер, и как игрок. Надо дать ему возможность двигать наш футбол вперед», – сказал Плющенко.
- Накануне Мостовой взял 1-й тренерский трофей.
- В этом году 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A, позволяющую работать помощником в клубе РПЛ и главным тренером в Первой лиге.
- Он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.
Источник: «РБ Спорт»