Мостовой завоевал первый тренерский трофей

Вчера, 20:30
13

Команда «Союз чемпионов» стала победителем турнира «Winline Уличный Футбол», в котором принимали участие медиаклубы. Ее главным тренером был Александр Мостовой.

По ходу турнира «Союз чемпионов» не проиграл ни одного матча, а в финале победил «Амкал» со счетом 6:5. Для Мостового это первый трофей в качестве главного тренера.

В составе «Союза чемпионов» играли спортсмены из разных видов спорта: Евгений Плющенко, а также Александр Плющенко (Гном Гномыч), Денис Глушаков, Камил Гаджиев, Алексей Немов, Александр Легков, Никита Нагорный, Виталий Фридзон и Юрий Борзаковский.

  • В этом году 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A, позволяющую работать помощником в клубе РПЛ и главным тренером в Первой лиге.
  • Он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.
  • В ноябре 2024 года Мостовой прошел стажировку в «Динамо».

Источник: телеграм-канал «Winline Уличный Футбол»
Медиафутбол Мостовой Александр
Mirak92
1757267074
Аналогично рекордам сборной товарняка.
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1757268634
Есть трофей) утер нос Валере)
Ответить
...уефан
1757269558
...с почином, Царь-Шурик!)...
Ответить
Loko_Roma
1757271525
Мостовой обошел Карпина по трофеям в качестве тренера, вселенная ликует
Ответить
Burtaze
1757273095
С почином Вас,Александр Владимирович
Ответить
САДЫЧОК
1757274214
Это фурор! Лохматого в РПЛ!
Ответить
Garrincha58
1757275002
Царский подарок
Ответить
evgevg13
1757299683
Вот там ему и место
Ответить
Просто-333
1757309840
медийный тренер, однако...
Ответить
Plyash
1757321881
Что - то мне подсказывает , что трофей далеко не последний , лиха беда начало . Пора давно поджатый хвост уже к небесам поднять , Царь Александр первый ...
Ответить
