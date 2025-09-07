Мостовой завоевал первый тренерский трофей

Команда «Союз чемпионов» стала победителем турнира «Winline Уличный Футбол», в котором принимали участие медиаклубы. Ее главным тренером был Александр Мостовой.

По ходу турнира «Союз чемпионов» не проиграл ни одного матча, а в финале победил «Амкал» со счетом 6:5. Для Мостового это первый трофей в качестве главного тренера.

В составе «Союза чемпионов» играли спортсмены из разных видов спорта: Евгений Плющенко, а также Александр Плющенко (Гном Гномыч), Денис Глушаков, Камил Гаджиев, Алексей Немов, Александр Легков, Никита Нагорный, Виталий Фридзон и Юрий Борзаковский.