Мостовой завоевал первый тренерский трофей

Команда «Союз чемпионов» стала победителем турнира «Winline Уличный Футбол», в котором принимали участие медиаклубы. Ее главным тренером был Александр Мостовой.
По ходу турнира «Союз чемпионов» не проиграл ни одного матча, а в финале победил «Амкал» со счетом 6:5. Для Мостового это первый трофей в качестве главного тренера.
В составе «Союза чемпионов» играли спортсмены из разных видов спорта: Евгений Плющенко, а также Александр Плющенко (Гном Гномыч), Денис Глушаков, Камил Гаджиев, Алексей Немов, Александр Легков, Никита Нагорный, Виталий Фридзон и Юрий Борзаковский.
- В этом году 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A, позволяющую работать помощником в клубе РПЛ и главным тренером в Первой лиге.
- Он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.
- В ноябре 2024 года Мостовой прошел стажировку в «Динамо».
Источник: телеграм-канал «Winline Уличный Футбол»