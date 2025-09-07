«Барселона» может расстаться с Левандовским летом

Нападающий Роберт Левандовски и «Барселона» пока не настроены продолжать сотрудничество после завершения текщего сезона. Многое должно измениться для того, чтобы поляк остался в клубе еще на сезон, а не покинул его в 2026 году, по окончании срока контракта.

Игра Левандовского и его вклад в выступления команды не вызывает нареканий. Однако клуб планирует изменения на позиции центрального нападающего, чтобы сохранить свой атакующий потенциал.

В «Барселоне» понимают, что приобрести топ-форварда на замену Левандовскому затруднительно, а потому настроены максимизировать пользу от текущего состава. В центре нападения может на регулярной основе начать играть Ферран Торрес.

У него есть доверие со стороны спортивного директора Деку и главного тренера Ханси Флика. Если Торресу удастся проявить себя на этой позиции, то в следующем сезоне он может получить постоянное место в стартовом составе.