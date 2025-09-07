Президент «Фенербахче» раскрыл причину увольнения Моуринью

Али Коч, президент «Фенербахче», высказался об увольнении Жозе Моуринью.

Тренера уволили после вылета «Фенербахче» из Лиги чемпионов от «Бенфики».

Моуринью возглавлял «Фенербахче» с 2024 года.

В прошлом сезоне команда заняла 2-е место в чемпионате Турции.

«В конце прошлого сезона мы обсуждали с Моуринью, что нам нужно играть в более доминирующий футбол. Наша задача – 99 голов и 99 очков.

Не так страшно, что мы вылетели из ЛЧ от «Бенфиик». Неприемлемо, как мы играли. Я подумал, что так же мы будем играть весь сезон, поэтому попрощались с Моуринью», – цитирует Коча журналист Ягыз Сабунчуоглу в твиттере.