Президент «Фенербахче» раскрыл причину увольнения Моуринью

Али Коч, президент «Фенербахче», высказался об увольнении Жозе Моуринью.
- Тренера уволили после вылета «Фенербахче» из Лиги чемпионов от «Бенфики».
- Моуринью возглавлял «Фенербахче» с 2024 года.
- В прошлом сезоне команда заняла 2-е место в чемпионате Турции.
«В конце прошлого сезона мы обсуждали с Моуринью, что нам нужно играть в более доминирующий футбол. Наша задача – 99 голов и 99 очков.
Не так страшно, что мы вылетели из ЛЧ от «Бенфиик». Неприемлемо, как мы играли. Я подумал, что так же мы будем играть весь сезон, поэтому попрощались с Моуринью», – цитирует Коча журналист Ягыз Сабунчуоглу в твиттере.
Источник: «Бомбардир»