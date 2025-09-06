Клуб АПЛ мог купить Сперцяна в последний день работы трансферного окна

За полтора часа до закрытия трансферного окна в Англии «Лидс» связался с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном и его представителями. Англичане были готовы заплатить за полузащитника 15 миллионов евро. Но, оценив дефицит времени, «Лидс» не стал отправлять оффер. Не исключено, что английский клуб вернeтся за игроком зимой.
- По данным журналиста Ивана Карпова, срок контракта Сперцяна с «Краснодаром» истекает в 2029 году. Ранее «Саутгемптон» из Чемпионшипа предлагал за его трансфер 16 миллионов долларов плюс 2 миллиона бонусами и 5% от перепродажи.
- В этом сезоне 25-летний хавбек сборной Армении провел за «быков» 11 матчей, забил 5 голов, отдал 8 передач.
- Летнее трансферное окно в Англии закрылось 1 сентября.
Источник: «Чемпионат»