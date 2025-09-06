Клуб АПЛ мог купить Сперцяна в последний день работы трансферного окна

За полтора часа до закрытия трансферного окна в Англии «Лидс» связался с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном и его представителями. Англичане были готовы заплатить за полузащитника 15 миллионов евро. Но, оценив дефицит времени, «Лидс» не стал отправлять оффер. Не исключено, что английский клуб вернeтся за игроком зимой.

По данным журналиста Ивана Карпова, срок контракта Сперцяна с «Краснодаром» истекает в 2029 году. Ранее «Саутгемптон» из Чемпионшипа предлагал за его трансфер 16 миллионов долларов плюс 2 миллиона бонусами и 5% от перепродажи.

В этом сезоне 25-летний хавбек сборной Армении провел за «быков» 11 матчей, забил 5 голов, отдал 8 передач.

Летнее трансферное окно в Англии закрылось 1 сентября.