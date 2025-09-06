Беллингем восстанавливается от травмы на яхте с шикарной девушкой

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем проводит отпуск на Сардинии в компании своей девушки Эшлин Кастро. Футболист восстанавливается после операции на плече и пока не может помочь клубу и национальной команде.

Папарацци заметили пару на борту роскошной яхты, аренда которой обходится в 25 тысяч евро в неделю.