Беллингем восстанавливается от травмы на яхте с шикарной девушкой

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем проводит отпуск на Сардинии в компании своей девушки Эшлин Кастро. Футболист восстанавливается после операции на плече и пока не может помочь клубу и национальной команде.
Папарацци заметили пару на борту роскошной яхты, аренда которой обходится в 25 тысяч евро в неделю.
- Беллингем пропустит предстоящие отборочные матчи Англии к чемпионату мира против Андорры и Сербии.
- В «Реале» рассчитывают, что уже в октябре 21-летний игрок вернется на поле.
Источник: «Бомбардир»