  Главная
  Новости
  Радимов: «Я лучше посмотрю на иностранцев, чем на русских, которые не хотят тренироваться»

Радимов: «Я лучше посмотрю на иностранцев, чем на русских, которые не хотят тренироваться»

5 сентября, 23:11
18

Владислав Радимов сравнил двух своих воспитанников, выступавших за «Зенит-2».

– Редко встретишь таких трудолюбивых игроков, как Вахания. Поэтому многие карьеры так и не сложились.

Помните великого Скроботова, который в 17 лет забил победный гол в ворота «Динамо»? Знаете, что о нем Манчини говорил? «Это игрок сборной. Смотрите, кого я вам открыл». Знаете, где он сейчас?

– Где?

– В «Амкале». Виделись недавно. Говорит: «Николаич, у меня все хорошо. Мне до тренировки надо ехать 30 минут, я живу в Москве». И ключевое: «Я тренируюсь всего 5 раз в неделю».

Всего. Пять. Раз. Понимаете, человек доволен, что у него всего пять раз тренировки. Знаешь, сколько Скроботову лет? 25.

Я не в обиду ему говорю все это, он выбрал свою стезю, играет в медиакоманде. А мог играть в сборной.

Я лучше буду смотреть на иностранцев, которые хотят играть и могут составить конкуренцию, чем на русских, которые не хотят тренироваться.

Не хочу, чтобы уровень нашего чемпионата упал совсем до плинтуса. Я играл в 90-х и помню, как уровень лиги с каждым годом все падал и падал.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Радимов Владислав
b1rins
1757105678
Кто такой Скроботов ?
Ответить
boris63
1757118696
Вот и смотри на своих зулусов в Зените, на даёте им паспорта, что бы зулусами не считались. А после ухода очередное обсералово страны ждите. Эти бы миллионы да в своих ребят вложили,ведь у нас тысячи пацанов просто не в состоянии платить за учёбу в академиях.
Ответить
subbotaspartak
1757132613
...Я играл в 90-х и помню, как уровень лиги с каждым годом все падал и падал.... Наконец поднялись, 0:0 с Иорданией. Практически нет лимита последние годы. Езжай за границу, там русские не играют.
Ответить
Бывалый1488
1757142212
Аххха ха Радимов будто бы был крутой игрок, хорошо бегал и тренировался. Никто не жалуется столько на принятие лимита, сколько жалуется зинид и его приближенные.
Ответить
Интерес
1757150951
Искусственная конструкция. Тогда я лучше посмотрю на трудолюбивого провинциального русского мальчика Кисляка,умудрившегося без родителей и привычного дома закончить школу с золотой медалью,чем на всех скопом копакабанцев из "Зенита". Так что материал для своей идеи можно подбирать сколько угодно,произвольно.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1757164491
ДОЛОЙ ЛИМИТ ....РУССКИЕ ЛЕНИВЫЕ.В ЕВРОПЕ НЕТ ЛИМИТа а есть конкуренция...
Ответить
