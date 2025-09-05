Радимов: «Я лучше посмотрю на иностранцев, чем на русских, которые не хотят тренироваться»

Владислав Радимов сравнил двух своих воспитанников, выступавших за «Зенит-2».

– Редко встретишь таких трудолюбивых игроков, как Вахания. Поэтому многие карьеры так и не сложились.

Помните великого Скроботова, который в 17 лет забил победный гол в ворота «Динамо»? Знаете, что о нем Манчини говорил? «Это игрок сборной. Смотрите, кого я вам открыл». Знаете, где он сейчас?

– Где?

– В «Амкале». Виделись недавно. Говорит: «Николаич, у меня все хорошо. Мне до тренировки надо ехать 30 минут, я живу в Москве». И ключевое: «Я тренируюсь всего 5 раз в неделю».

Всего. Пять. Раз. Понимаете, человек доволен, что у него всего пять раз тренировки. Знаешь, сколько Скроботову лет? 25.

Я не в обиду ему говорю все это, он выбрал свою стезю, играет в медиакоманде. А мог играть в сборной.

Я лучше буду смотреть на иностранцев, которые хотят играть и могут составить конкуренцию, чем на русских, которые не хотят тренироваться.

Не хочу, чтобы уровень нашего чемпионата упал совсем до плинтуса. Я играл в 90-х и помню, как уровень лиги с каждым годом все падал и падал.