Губерниев завидует Карпину: «Потому что у него две зарплаты»

5 сентября, 19:50
7

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о перспективах Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо».

– Как перерыв повлияет на «Динамо»?

– 50/50, либо сложится, либо нет. Карпин, конечно, попал в очень сложную ситуацию, и ему из этой ситуации выходить. Сейчас у Карпина настоящая проверка мастерства – тренерского, методистского.

И гибкости, потому что нужно что-то делать. На красивые лозунги, крепкие выражения или работу экспертов «Матч ТВ» неудачи не спишешь.

Поэтому Карпину сейчас, с одной стороны, не позавидуешь, а с другой – позавидуешь, потому что у него две зарплаты и две работы. Есть возможность переключиться с «Динамо» на сборную.

Если в сборной можно более-менее спокойно дышать, то в «Динамо» у него цейтнот. Не думаю, что кредит доверия очень удлинeнный, ближайшие несколько игр будут ключевыми.

– «Динамо» неплохо выступало при Гусеве. Может быть, вернуть его?

– Это решать акционерам, давайте мы Карпина не будем списывать со счетов. Ничего ещe не потеряно, разумеется.

Я разговаривал с некоторыми футболистами московского «Динамо» – требования там современные. Вопрос только в том, насколько есть подход к футболистам, чтобы они выполнили эти требования, и насколько квалификация футболистов позволяет их выполнить.

Поэтому давайте дадим как минимум несколько матчей. Вопрос ведь в другом: насколько у тех людей, которые приглашали Карпина, хватит терпения, если что-то пойдeт не так?

  • Динамовцы после 7 туров идут на 9-м месте в РПЛ.
  • У них 3 победы в 10 матчах под руководством Карпина.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий Губерниев Дмитрий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Иван Петров 1986
1757091202
А у губошлепа одна?
Ответить
Spartak_forv@
1757091606
С удостоверением советника голова не знает где уже порядок навести
Ответить
...уефан
1757095521
...а у тебя одна работа, а зарплаты две - твоя и сыночкина...
Ответить
Plyash
1757097158
Губа , так у Валеры и яйца два , а у тебя одно . Тоже Валера виноват ?
Ответить
СильныйМозг
1757102077
Если этот завидует, то номэда вообще трясет, ни образования, ни работы, семечки в подворотне щелкает. :)))
Ответить
