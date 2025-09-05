Губерниев завидует Карпину: «Потому что у него две зарплаты»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о перспективах Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо».

– Как перерыв повлияет на «Динамо»?

– 50/50, либо сложится, либо нет. Карпин, конечно, попал в очень сложную ситуацию, и ему из этой ситуации выходить. Сейчас у Карпина настоящая проверка мастерства – тренерского, методистского.

И гибкости, потому что нужно что-то делать. На красивые лозунги, крепкие выражения или работу экспертов «Матч ТВ» неудачи не спишешь.

Поэтому Карпину сейчас, с одной стороны, не позавидуешь, а с другой – позавидуешь, потому что у него две зарплаты и две работы. Есть возможность переключиться с «Динамо» на сборную.

Если в сборной можно более-менее спокойно дышать, то в «Динамо» у него цейтнот. Не думаю, что кредит доверия очень удлинeнный, ближайшие несколько игр будут ключевыми.

– «Динамо» неплохо выступало при Гусеве. Может быть, вернуть его?

– Это решать акционерам, давайте мы Карпина не будем списывать со счетов. Ничего ещe не потеряно, разумеется.

Я разговаривал с некоторыми футболистами московского «Динамо» – требования там современные. Вопрос только в том, насколько есть подход к футболистам, чтобы они выполнили эти требования, и насколько квалификация футболистов позволяет их выполнить.

Поэтому давайте дадим как минимум несколько матчей. Вопрос ведь в другом: насколько у тех людей, которые приглашали Карпина, хватит терпения, если что-то пойдeт не так?