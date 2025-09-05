Игрок «Динамо» отреагировал на слова Карпина об уходе из клуба

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов прокомментировал резонансные слова Валерия Карпина.

Главный тренер бело-голубых ранее заявил, что готов уйти из клуба.

– Валерий Георгиевич недавно заявил, что готов покинуть «Динамо». Как восприняли его слова?

– Понятно, что это эмоции. Мы много работаем, много чего делаем, но где-то не получается. Карпин – профессионал, любящий свое дело. Он относится к своей работе на тысячу процентов. Понятно, что он разочаровывается. Поэтому эмоции повлияли на его слова.