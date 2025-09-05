Карпин назвал самого быстрого игрока сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил дебют Кирилла Глебова за национальную команду.

19-летний вингер ЦСКА вышел на замену вместо Андрея Мостового на 62-й минуте товарищеского матча с Иорданией (0:0).

– Прокомментируйте дебют Глебова. Он действительно самый быстрый игрок сейчас в составе?

– Думаю, что да. Наверное, он самый быстрый в чемпионате России.