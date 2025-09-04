Радимов определил самую популярную команду России

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов назвал самую популярную команду России.
– «Спартак» – самая популярная команда России?
– Уточнение: «Спартак» 90-х – самая популярная команда России. «Спартак» как раз в то время и выиграл это звание народной команды, которое нынешний «Спартак» пытается кому-то отдать.
– А сейчас кто самый популярный?
– Как человек, родившийся в Ленинграде и отдавший много лет «Зениту», я, конечно, назову «Зенит». А какой-нибудь болельщик «Спартака» в ответ скажет: «Да что ты несешь вообще?». Позовите на шоу Егора Титова, и мы с ним поспорим.
- «Спартак» остается самым титулованным клубом в истории России.
- Красно-белые не брали РПЛ с 2017 года.
- Радимов сейчас работает экспертом на «Матч ТВ».
Источник: «РБ Спорт»