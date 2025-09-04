Канчельскис хочет увидеть матч России и Украины

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о конфликте России и Украины.

«Когда все закончится, хотел бы увидеть футбольный матч России и Украины. Думаю, многие люди хотели бы этого. Для многих все равно это братские народы и братская страна.

У меня мать в Украине живет, и еще там много друзей и товарищей. Но, опять же, мы заложники ситуации. Сейчас мы можем говорить только о спорте, а политика не мое и не наше дело.

Кто бы победил в таком матче? Думаю, шансы 50 на 50. Сейчас Украина практически не играет на своих полях: то в Польше, то в Венгрии играют. Это все дает оттенок, потому что нет поддержки от своих болельщиков. Хотелось бы, чтобы все это побыстрее закончилось, и мы занимались чисто спортивными делами, но от нас мало что зависит.

Надеемся, все устаканится, что все будет хорошо, и можно будет спокойно ездить нам в Украину, а украинцам – в Россию», – сказал Канчельскис.