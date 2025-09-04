Введите ваш ник на сайте
Канчельскис хочет увидеть матч России и Украины

Сегодня, 19:05
19

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о конфликте России и Украины.

«Когда все закончится, хотел бы увидеть футбольный матч России и Украины. Думаю, многие люди хотели бы этого. Для многих все равно это братские народы и братская страна.

У меня мать в Украине живет, и еще там много друзей и товарищей. Но, опять же, мы заложники ситуации. Сейчас мы можем говорить только о спорте, а политика не мое и не наше дело.

Кто бы победил в таком матче? Думаю, шансы 50 на 50. Сейчас Украина практически не играет на своих полях: то в Польше, то в Венгрии играют. Это все дает оттенок, потому что нет поддержки от своих болельщиков. Хотелось бы, чтобы все это побыстрее закончилось, и мы занимались чисто спортивными делами, но от нас мало что зависит.

Надеемся, все устаканится, что все будет хорошо, и можно будет спокойно ездить нам в Украину, а украинцам – в Россию», – сказал Канчельскис.

  • СВО длится с февраля 2022 года.
  • Россия отстранена от международного футбола.
  • Сборная проводит только товарищеские матчи.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Динамо Бр Россия Украина Канчельскис Андрей
Комментарии (19)
Цугундeр
1757002146
Дед Андрей сильно сдал..)
Ответить
Burtaze
1757003495
Маразматик
Ответить
...уефан
1757004089
...подружись с головушкой, Андрюшенька...
Ответить
ivany4
1757004643
Ты и сейчас можешь туда уехать и не возвращаться. Видимо тяжело держать в себе нелюбовь к России. Прям письмо на родину с дальным прицелом.))
Ответить
Spartak_forv@
1757005877
Человек начисто оторванный от реальности…
Ответить
neim
1757007532
Сначала посмотри, как Иордания Россию возит в первом тайме, потом желание пропадëт увидеть футбольный матч России и Украины.
Ответить
FFR
1757009383
Кто бы победил в таком матче? Конечно Украина.
Ответить
