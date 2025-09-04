Участник ЧМ-2018 в составе России станет «Титаном»

Становятся известны участники нового сезона шоу «Титаны» на ТНТ.
В частности, в проекте поучаствует бывший футболист сборной России Федор Кудряшов.
Ранее стало известно, что участником проекта будет ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова.
- 38-летний Кудряшов завершил профессиональную карьеру в феврале 2024 года.
- Он играл в РПЛ за «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек», «Ростов», «Рубин», «Сочи» и «Факел», а также в турецкой Суперлиге за «Истанбул Башакшехир» и «Антальяспор».
- За сборную России провел 48 матчей, забил 1 гол. Играл в том числе на Кубке конфедераций-2017, ЧМ-2018 и Евро-2020.
Источник: телеграм-канал «Все реалити»