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Самая красивая ведущая «Матч ТВ» станет «Титаном»

4 сентября 2025, 00:05
8

Становятся известны участники нового сезона шоу «Титаны» на ТНТ.

В частности, в проекте поучаствует ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова.

«Старт проекта уже в этом месяце. Скоро увидим Ольгу на всех телеэкранах страны», – написал «Матч ТВ».

  • Петрикова раньше вела новости, а сейчас работает в программе «Все на матч!».
  • Ей 42 года.
  • В 2011 году Петрикова становилась депутатом гордумы Сургута.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (8)
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IVANRUS777
1756938910
Может я в красоте перестал разбираться конечно, но мне кажется, тот кто её там самой красивой ведущей назвал совсем уже кукухой съехал.
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Цугундeр
1756956600
) Это точно не Александр Рева?)
Ответить
andr45
1756969411
Ну и рыло)))
Ответить
vvv123
1756971066
Про таких говорят: "тётя- лошадь". Но в этом качестве ничего, нехило смотрится!
Ответить
FFR
1756971894
Это самая красивая??? Она точно женщина, кто-то видел её голой?
Ответить
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