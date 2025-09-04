Самая красивая ведущая «Матч ТВ» станет «Титаном»

Становятся известны участники нового сезона шоу «Титаны» на ТНТ.
В частности, в проекте поучаствует ведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова.
«Старт проекта уже в этом месяце. Скоро увидим Ольгу на всех телеэкранах страны», – написал «Матч ТВ».
- Петрикова раньше вела новости, а сейчас работает в программе «Все на матч!».
- Ей 42 года.
- В 2011 году Петрикова становилась депутатом гордумы Сургута.
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Источник: «Матч ТВ»