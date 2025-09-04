Глебов из ЦСКА назвал топ-клуб, в который мечтает перейти

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов сказал, что мечтает перейти в «Манчестер Юнайтед».

– Газзаев сказал, что скоро мы увидим тебя в топ-лиге. Как скоро?

– Не этой зимой, конечно. Но и не через пять лет, надеюсь. Мечта – «Манчестер Юнайтед». Полюбил его как бренд: «Олд Траффорд», Фергюсон.

– На месте Аморима взял бы в «МЮ» Кисляка?

– Спокойно. Я вот читал, там хотят Балеба из «Брайтона» за 150 миллионов евро. Это явно не топ-игрок и не для таких денег. А Кислый реально играет на европейском уровне. Не разово, а уже 40 матчей подряд. Светлейшая голова РПЛ, его ждет великое будущее. Намного выше, чем турецкая лига.

Не спорю, у Балеба есть опыт топ-лиг, а у Кислого нет. Но попадет в среду, где рядом Бруно Фернандеш, Кунья, придет на тренировку Скоулз и предложит помочь – как тут не спрогрессировать? Может, через год в «МЮ» или другом топ-клубе с классными партнерами станет лучшим в мире.