Семин сказал, что его удивляет в игре ЦСКА

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об игре ЦСКА.

«Меня в какой-то мере удивляет игра ЦСКА. За такой короткий срок команда стала играть совершенно по-новому. Армейцы играют смело, активно. Они танцуют от своей игры.

Еще очень важно, что есть такой лидер как Акинфеев. Мойзес лучший игрок обороны в лиге. У них хороший подбор футболистов. Пока не хватает центрального нападающего, по этой позиции есть вопросы», – сказал Семин.