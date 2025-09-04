Семин сказал, что его удивляет в игре ЦСКА

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об игре ЦСКА.
«Меня в какой-то мере удивляет игра ЦСКА. За такой короткий срок команда стала играть совершенно по-новому. Армейцы играют смело, активно. Они танцуют от своей игры.
Еще очень важно, что есть такой лидер как Акинфеев. Мойзес лучший игрок обороны в лиге. У них хороший подбор футболистов. Пока не хватает центрального нападающего, по этой позиции есть вопросы», – сказал Семин.
- В июне пост главного тренера ЦСКА занял Фабио Челестини вместо перешедшего в АЕК Марко Николича.
- Красно-синие занимают в РПЛ 2-е место с 15 очками после 7 туров.
Источник: «Известия»