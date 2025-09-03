Мостовой высказался о возможном уходе Жерсона из «Зенита» после двух месяцев в клубе

Александр Мостовой оценил ситуацию с будущим Жерсона в «Зените».

13 июля петербургский клуб представил нового полузащитника.

Сейчас ведутся переговоры о его продаже в Саудовскую Аравию.

«Ситуация с Жерсоном в «Зените» – это реалии. Когда футболиста покупают за бешеные деньги и он не играет, конечно, будет возмущаться. Это его право. Наверняка у игрока есть запасные варианты.

Мы видим, что «Зенит» не первый трансфер проворачивает с арабскими странами. Есть примеры Малкома и Клаудиньо, а также не стоит забывать про Халка, которого продали в Китай.

Клуб нашeл способ не терять деньги, которые были потрачены на футболистов. За Жерсона заплатили 30 миллионов евро и продадут в Саудовскую Аравию дороже, ведь там их не считают. По-моему, шейхи даже не знают, что такое деньги», – сказал Мостовой.