  Слуцкий заявил, что Дзюбу использовали для критики руководства «Акрона»

Слуцкий заявил, что Дзюбу использовали для критики руководства «Акрона»

Вчера, 13:27
1

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался об обращении форварда Артема Дзюбы к руководству «Акрона».

После поражения от ЦСКА (1:3) в 6-м туре чемпионата России нападающий заявил, что тольяттинский клуб – один из самых слабых в РПЛ по составу.

– В прошлом году «Акрон» занял место явно выше, чем то, на что он претендовал. Я смотрю матч с ЦСКА: «Акрон» говорит, что у них нет игроков. При этом Лончар и Неделчару сидят на лавке, хотя в прошлом году они были ключевыми игроками, капитан команды Савичев сидит на лавке.

Ты понимаешь, что на самом деле у них на лавке есть игроки, которые качественно выглядели в прошлом году. Если они в этом году выглядят некачественно, то это вопрос к кому?

– К Зауру [Тедееву]?

– Скорее. Может быть, у них изменилась мотивация, может, еще что-то. Тем не менее лидеры прошлого сезона не показывают свой уровень.

Может, это провокация со стороны тренера: мы играем молодежью, посмотрите, кто у нас в составе, и дайте мне, пожалуйста, игроков. Условно, тренер посчитал, что прошлогодним сумасшедшим результатом заработал кредит, чтобы под него взяли новых игроков. Этого не произошло, не знаю в силу каких причин. Может, нет денег, может, нет желания, может, нет понимания.

И это провокация в лице Дзюбы, когда он говорит: «Мы что, хотим вылететь?»

– Вы недовольны этими словами?

– Недоволен. Я ему об этом говорил. Я считаю, что его использовали.

Когда в стартовом составе три игрока по 19-20 лет, в этом нет ничего страшного. И ведь ты их мог заменить Лончаром, Неделчару и Савичевым – и вот тебе состав без молодых игроков. Вопрос как «Акрон» решает эту ситуацию внутри.

Если меня как тренера вызывает руководитель и говорит: «Извини, в этом году трансферов не будет. Пожалуйста, обходись теми, кто есть, но задачи мы продолжаем ставить максимальные». Я такое слышал семь лет. И ты говоришь или «Ок», или «Слушайте, скорее всего, я не смогу в таких условиях дать тот или иной результат». Но, условно, выносить это в прессу, на мой взгляд, неправильно.

«Акрон» в своих рамках, в своей игровой зоне, где должен быть. Трансферы, которые они сделают или сделали бы, принципиально ничего не поменяют. Чтобы сделать команду принципиально другого уровня, нужны принципиально другие деньги. И один-два игрока, которых они берут сейчас, глобально ничего не изменят.

– Кто использовал Дзюбу?

– Ему говорили: «Слушай, надо вот сказать, потому что мои слова не доходят до руководства».

– Это был Тедеев?

– Я не знаю: это был конкретно тренер, кто-то из тренерского штаба, может, массажиста подослали.

– Почему не думаете, что это мысли самого Дзюбы?

– Может быть, у него эти мысли и есть.

Была такая история. Ко мне подошел один игрок и сказал: «Я очень недоволен нашей селекцией. Когда мы усилимся?». Я ответил: «Маркус, сейчас везем двух сумасшедших центральных полузащитников. Клянусь, топовые ребята». А Маркус был центральным полузащитником. Больше он ни разу ко мне не подходил с вопросами такого рода.

Когда Дзюба это говорит, почему-то он не думает, что могут взять нападающего сильнее, чем он.

  • 37-летний Дзюба тогда обратился к руководству «Акрона» со словами: «Помогите тренеру и штабу, игрокам. Где футболисты, усиление? У нас другие задачи? Мы хотим вылететь в ФНЛ?»
  • «Акрон» занимает 13-е место в РПЛ с 6 очками после 7 матчей.

Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Акрон Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
Интерес
1756914633
Лёня человек сложный, но думающий.Хорошая оценка Дзюбы, его провокаторов и ситуации.
Ответить
