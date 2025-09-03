Радимов объяснил, почему «Краснодар» стал сильнее в сравнении с прошлым сезоном

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов оценил игру «Краснодара» в этом сезоне.

«Краснодар» стал сильнее. Команда сделала удачные приобретения. Также у «быков» просматривается психология победителей. У «Краснодара» сумасшедшая скамейка. Козлов и Кривцов прибавили. У команды есть люди, которые могут усилить игру со скамейки. Также есть сумасшедшая конкуренция за включение в стартовый состав», – сказал Радимов.