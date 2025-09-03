Легионер может дебютировать за ЦСКА спустя полгода после перехода

Полузащитник ЦСКА Родриго Вильягра вернулся в общую группу красно-синих после травмы колена. Он выбыл из строя 5 июля, когда получил повреждение внутренней боковой связки коленного сустава в игре Братского кубка с ОФК (4:2).
ЦСКА объявил о переходе Вильягры 6 марта. За покупку полузащитника у «Ривер Плейт» клуб заплатил 3,7 миллиона евро. Пока он не провeл ни одной официальной игры за красно-синих.
- 14 сентября ЦСКА сыграет в гостях с «Ростовом». Начало в 19:30 мск.
- 24-летний футболист, по словам представителей ЦСКА, не играл за москвичей весной из-за неоптимальных физических кондиций.
Источник: Legalbet