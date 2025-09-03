Легионер может дебютировать за ЦСКА спустя полгода после перехода

Полузащитник ЦСКА Родриго Вильягра вернулся в общую группу красно-синих после травмы колена. Он выбыл из строя 5 июля, когда получил повреждение внутренней боковой связки коленного сустава в игре Братского кубка с ОФК (4:2).

ЦСКА объявил о переходе Вильягры 6 марта. За покупку полузащитника у «Ривер Плейт» клуб заплатил 3,7 миллиона евро. Пока он не провeл ни одной официальной игры за красно-синих.