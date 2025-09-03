Введите ваш ник на сайте
  Карпина назвали «разочарованием десятилетия» для «Динамо»: «Он может забыть о клубах из топ-6 РПЛ»

Карпина назвали «разочарованием десятилетия» для «Динамо»: «Он может забыть о клубах из топ-6 РПЛ»

Вчера, 01:11
12

Футбольный агент Дмитрий Селюк жестко прошелся по главному тренеру «Динамо» Валерию Карпину.

«Для болельщиков «бело-голубых» Карпин – разочарование десятилетия. При Личке клуб боролся за чемпионство, а сейчас...

Личку будут вспоминать добрым словом, а Карпина – с отрицательной точки зрения. Думаю, после «Динамо» Карпин может забыть о клубах из топ-6 РПЛ.

Представьте картину, что тренера сборной России выгоняют из «Динамо» как никчeмного. Ну, пока не выгоняют, но уже многие считают его таким.

Но сборную же всегда возглавляет один из лучших специалистов страны. Получается, пиар-кампания, что сейчас придeт тренер сборной, всe выиграет с «Динамо», оказалась ложью.

Безусловно, болельщиков «Динамо» Карпин и его окружение запутало», – сказал Селюк.

  • Динамовцы после 7 туров идут на 9-м месте в РПЛ.
  • У них 3 победы в 10 матчах под руководством Карпина.

Карпин ответил, может ли 31-летний Джикия вернуться в состав сборной России 1
Карпин высказался о том, что «ПСЖ» не упомянул вызов Сафонова в сборную России
Реакция Карпина на слова президента УЕФА о бессмысленности бана российских команд
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Селюк Дмитрий
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1756858230
Какой громкий заголовок - "назвали". Открываешь новость, а тут всего лишь Селюк высказался
Ответить
алдан2014
1756860138
Ну,решать не Селюку
Ответить
boris63
1756872518
Карпин на самом деле не плохой тренер, в данной ситуации больше похоже, что игроки сами сливают Валеру. Ну не может команда за месяц разучится играть при не больших изминениях в команде.
Ответить
власик
1756876515
НИКОГДА у нас не было и не будет хороших тренеров, приличных игроков,околофутбольной медиа. Ну не дано нам играть в футбол, практически совсем на генном уровне, как в хоккей. По этому всех легов домой. А футбол- внутрироссийский.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1756877488
Селюк, хватит уже на вентилятор накидывать, езжай на свою историческую родину и восхваляй там шевченок и подзабарных. """""""""""""
Ответить
NewLife
1756883952
Что может быть хуже Карпина в Динамо - руководство Динамо, прогнавшее Личку(
Ответить
Интерес
1756888281
В чём Негоро прав,так это в том,что у Валеры иммунитет от позорного отстранения,из-за близости к футбольной власти и должности "хороший парень сборной". Тут мне аж глаза выкалывали, что клуб настолько независим от РФС и РПЛ,что аж страшно...Скорее всего ,Валера сделает ельцинский финт ушами,который уже сам делал не единожды-"я устал, я ухожу"...
Ответить
SLADE2019
1756890378
Карпин тренер не ахти. Но это и раньше было ясно. Что касается Динамо, то этот клуб тренировали лучшие российские спецы. И что на выходе? Нормальные Карпин результат показывает с Динамо. За пятерку будет бороться. Чего то кто то иного ждет? Ой, напрасно.
Ответить
  • Читайте нас: 