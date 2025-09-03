Карпина назвали «разочарованием десятилетия» для «Динамо»: «Он может забыть о клубах из топ-6 РПЛ»

Футбольный агент Дмитрий Селюк жестко прошелся по главному тренеру «Динамо» Валерию Карпину.

«Для болельщиков «бело-голубых» Карпин – разочарование десятилетия. При Личке клуб боролся за чемпионство, а сейчас...

Личку будут вспоминать добрым словом, а Карпина – с отрицательной точки зрения. Думаю, после «Динамо» Карпин может забыть о клубах из топ-6 РПЛ.

Представьте картину, что тренера сборной России выгоняют из «Динамо» как никчeмного. Ну, пока не выгоняют, но уже многие считают его таким.

Но сборную же всегда возглавляет один из лучших специалистов страны. Получается, пиар-кампания, что сейчас придeт тренер сборной, всe выиграет с «Динамо», оказалась ложью.

Безусловно, болельщиков «Динамо» Карпин и его окружение запутало», – сказал Селюк.