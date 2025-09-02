Радимов потребовал извинений от главы департамента судейства РФС Мажича

Владислав Радимов считает, что руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич должен извиниться за работу арбитров в центральном матче 7-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром».

Игру обслуживал 32-летний Рафаэль Шафеев из Волгограда.

Он удалил Джона Кордобу на 56-й минуте. Форвард махнул ногой и, возможно, зацепил Мойзеса.

Также арбитр отменил по голу каждой из команд.

«Краснодар» вдесятером удержал ничью 1:1.

– Начнем с того, что на этом матче был очень хороший антураж. Первый тайм, мне кажется, чуть больше доминировал «Краснодар» – по игре с мячом, по подходам к воротам, а у ЦСКА была классика быстрых атак.

Даже при том, что команды друг друга знали, и знали сильные и слабые стороны, игра смотрелась, особенно вторая половина первого тайма, где пошли быстрые атаки туда и сюда, потом забитые голы, когда отличились лидеры своих команд Кисляк и Кордоба.

Что касается работы арбитра, мне кажется, чтобы такие матчи судить, надо в более простых играх себя показывать. Я не следил за этим судьей, но в этом матче он точно не справился.

И это началось после того, как начались жесткие стыки в первом тайме, он не смог их разрулить. Это нарушение, которое проглядели на Кордобе в первом тайме, и отмененный гол Кисляка. Он вообще взорвал это все. Когда проходит 20 секунд, и гол отменяют из-за нарушения на другой половине поля – я с этим как футболист не согласен.

– В этот момент Шафеев упустил, как говорится, нити игры?

– Да. С этого все и началось. Удалять или не удалять Кордобу – здесь каждый останется при своем мнении. Но, в принципе, он ничего не сделал.

Да, ударил мячом по сопернику, но мяч-то был в игре. Дальше, продлевая вектор своей ноги, попал по руке Мойзесу…

Вся страна ждала этот матч лидеров, а что в итоге получила? Сомнительную работу арбитра, которому только трех наручных часов не хватало, как у Целовальникова в прошлом туре…

– Но, если постараться абстрагироваться от всего этого, ничью можно назвать закономерной?

– Мы после матча стояли с Кисляком и Агкацевым, я их спросил обоих, вот если бы не судейство, вы же на второй тайм выходили, вы хотели в футбол поиграть, переиграть же друг друга…

Они прямо с чувством расстройства оба сказали, да, к сожалению, это так произошло. Наверное, Кисляк был чуть больше разочарован, все же, его команда играла в большинстве, но ты поди вскрой такую оборону.

Но лично мне сейчас очень обидно, что вместо обсуждения красивого футбола, голов, мы опять говорим о судействе. Семь туров прошло – и в каждом туре что-то происходит, сколько уже судьи наворотили! Объясните мне те, кто руководит лигой, вам самим это интересно?

– Вряд ли.

– А мы так и будем топтаться на месте из-за этого. Люди вернулись на трибуны, хотели посмотреть красивый матч. А что в итоге?

Я реально просто расстроился, я так ждал второй тайм классного футбола. Мне вообще было все равно, кто выиграет – «Краснодар» или ЦСКА.

Мне кажется, что после этого матча Мажич должен прийти и извиниться перед всеми на федеральный канал, сказать, ребят, я виноват, что поставил этого судью на этот матч.

Простите, пожалуйста, что я вам испортил праздник. Все могут ошибаться, но важно уметь признавать свои ошибки.