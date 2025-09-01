Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иордания Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ловчев – о «Динамо» при Карпине: «Даже Месси их не вытащит»

1 сентября, 20:57
7

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поделился мнением о проблемах «Динамо» после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.

– Как вы реагируете на то, что Карпин заявил о готовности покинуть «Динамо»?

– Результатов нет по большому счету. Я не думаю, что игроки из «Ростова» – это выдающиеся трансферы. Ничего особенного как игроки они не добивались.

Ну не клеится у человека… Зная характер Карпина, думал, что каждая следующая неудача как‑то встряхнет команду, но здесь всe хуже и хуже.

Такое впечатление, что команда неуправляемая с точки зрения психологии, поэтому всe может быть.

Карпин, конечно, эмоциональный человек, тут вопросов нет, но, с другой стороны, мы все понимаем, что за этим стоят деньги. Если ты сам пишешь заявление и уходишь, то получаешь одни деньги, а другое дело – когда тебя увольняют.

– Как вы отреагировали на переход Антона Миранчука?

– Нормальный игрок по большому счету. Не сказать, что у него очень сильно получилось что‑то за границей, но это игрок сборной. Тем более сейчас еще и российский паспорт имеет определенный вес.

– Он может повлиять на игру «Динамо»?

– Нет, я не думаю, что он может повлиять на результат. Тут важно, чтобы играла команда, а не отдельный какой‑то игрок. Даже Месси не вытащит «Динамо» из того, что сейчас происходит.

Еще по теме:
Ловчева публично назвали неадекватным: «Как и все мясные» 36
Ловчев встал на защиту Карпина, провалившего старт сезона с «Динамо» 5
Ловчев сказал, сколько времени нужно дать Станковичу в «Спартаке» 8
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Ловчев Евгений
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1756750593
Серафимыч защитил одноклубника,а как иначе?
Ответить
Burtaze
1756750844
Если Месси будет тренером вместо Карпина, то вытащит.
Ответить
boris63
1756769431
А чо Месся, его и в МЛС обувают не хило.
Ответить
Damir07
1756780827
По моему вы ещё в 2010 года остались Мессия кубок Америки не может выиграть вы о чем это уже не тот
Ответить
Damir07
1756780995
Карпин не пришёл выигрывать он за бабками приехал Это эстонский гастробайкер Ему на этот футбол пофиг ему ничего не надо просто бабки срубить по больше и все В сборной его держат формально ни где не играем деньги ему просто капают и все Когда нас вернут его выкинут ото всюду и он свалит в Эстонию
Ответить
Главные новости
«Спартак» покупает двух защитников, решение Зырянова по Педро и другие новости
00:42
Гаджиев хочет организовать бой Дзюбы со Смоловым
00:26
Форвард Иордании описал сборную России двумя словами
Вчера, 23:49
Зырянов принял конкретное решение по возможному уходу Педро из «Зенита»
Вчера, 23:32
3
ФотоВейналдум кардинально изменил внешность в Саудовской Аравии
Вчера, 23:02
1
Генич сорвал трансфер топ-игрока в «Спартак»
Вчера, 22:45
2
Карпин ответил, может ли 31-летний Джикия вернуться в состав сборной России
Вчера, 22:31
1
Губерниев прокомментировал слова президента УЕФА о бессмысленности бана российских команд
Вчера, 22:10
6
Раскрыты три трансферные цели «Торпедо»
Вчера, 22:00
ФотоТоп-20 клубов с самыми дорогими составами в мире после закрытия летнего ТО
Вчера, 21:50
Все новости
Все новости
ФотоСамая красивая ведущая «Матч ТВ» станет «Титаном»
00:05
1
Генич сорвал трансфер топ-игрока в «Спартак»
Вчера, 22:45
2
Карпин ответил, может ли 31-летний Джикия вернуться в состав сборной России
Вчера, 22:31
1
Губерниев прокомментировал слова президента УЕФА о бессмысленности бана российских команд
Вчера, 22:10
6
Карпин высказался о том, что «ПСЖ» не упомянул вызов Сафонова в сборную России
Вчера, 21:39
Вингер «Крыльев» Олейников отказал трем клубам РПЛ и ждет предложение из Москвы
Вчера, 21:09
Смолов объяснил, почему не поверил угрозам Кордобы покинуть «Краснодар»
Вчера, 20:46
2
Реакция Карпина на слова президента УЕФА о бессмысленности бана российских команд
Вчера, 20:34
Мостовой высказался о возможном уходе Жерсона из «Зенита» после двух месяцев в клубе
Вчера, 20:20
«Динамо» отдало в аренду нападающего
Вчера, 20:08
Глебов из ЦСКА раскрыл, в какой клуб мечтает перейти
Вчера, 19:45
7
Шнякин не видит «Спартак» в топ-3 РПЛ
Вчера, 19:30
14
Чеферин – об отмене допуска России U17: «Началась политическая истерия»
Вчера, 19:19
12
Морено дисквалифицировали в РПЛ, несмотря на увольнение из «Сочи»
Вчера, 19:10
1
«Локомотив» близок к продаже 5-миллионного легионера
Вчера, 19:00
1
Заявление Дуарте по случаю ухода из «Спартака»
Вчера, 18:50
15
Гончаренко прокомментировал удаление Кордобы в матче ЦСКА – «Краснодар»
Вчера, 18:35
7
Потенциальный новичок «Спартака» прилетел в Москву
Вчера, 18:18
7
Отец Глебова раскрыл, куда Кирилл мог перейти вместо ЦСКА
Вчера, 17:53
2
В «Зените» отреагировали на новость о предложении «Аль-Насра» по Жерсону
Вчера, 17:30
3
«Спартак» попрощался с Дуарте
Вчера, 17:00
8
Представитель Черчесова объяснил, почему тренер возглавил «Ахмат», несмотря на интерес московских клубов
Вчера, 16:51
Генич: «Зенит» – это не команда»
Вчера, 16:41
38
Смолов – о чемпионстве с «Краснодаром»: «Ну все, я российский футбол прошел»
Вчера, 16:16
1
Колосков оценил слова Чеферина о бессмысленности бана российских команд
Вчера, 16:08
1
Реакция Мостового на смену спортивного гражданства капитана «Зенита»
Вчера, 15:54
2
Слуцкий – о защитнике сборной России: «Средний игрок, не понимаю, чем он хорош»
Вчера, 15:40
1
Глушаков назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака»
Вчера, 15:15
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 