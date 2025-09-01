Ловчев – о «Динамо» при Карпине: «Даже Месси их не вытащит»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поделился мнением о проблемах «Динамо» после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера.

В воскресенье столичные динамовцы проиграли «Динамо Мх» – 0:1.

У них 3 победы в 10 матчах при Карпине.

Тренер заявил о готовности уйти в отставку.

– Как вы реагируете на то, что Карпин заявил о готовности покинуть «Динамо»?

– Результатов нет по большому счету. Я не думаю, что игроки из «Ростова» – это выдающиеся трансферы. Ничего особенного как игроки они не добивались.

Ну не клеится у человека… Зная характер Карпина, думал, что каждая следующая неудача как‑то встряхнет команду, но здесь всe хуже и хуже.

Такое впечатление, что команда неуправляемая с точки зрения психологии, поэтому всe может быть.

Карпин, конечно, эмоциональный человек, тут вопросов нет, но, с другой стороны, мы все понимаем, что за этим стоят деньги. Если ты сам пишешь заявление и уходишь, то получаешь одни деньги, а другое дело – когда тебя увольняют.

– Как вы отреагировали на переход Антона Миранчука?

– Нормальный игрок по большому счету. Не сказать, что у него очень сильно получилось что‑то за границей, но это игрок сборной. Тем более сейчас еще и российский паспорт имеет определенный вес.

– Он может повлиять на игру «Динамо»?

– Нет, я не думаю, что он может повлиять на результат. Тут важно, чтобы играла команда, а не отдельный какой‑то игрок. Даже Месси не вытащит «Динамо» из того, что сейчас происходит.