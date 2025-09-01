Кордобу позовут на заседание КДК, где рассмотрят его удаление

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит удаление нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче против ЦСКА (1:1) в 7-м туре РПЛ.

«Рассмотрим удаление Кордобы. Рассмотрим неподобающее поведение «Краснодара», а именно за четыре желтые карточки футболистам, одно предупреждение официального лица клуба и удаление одного футболиста. Кордоба будет приглашен на заседание.

В рапорте и протоколе не отмечены какие‑то оскорбительные выражения Кордобы, сказанные в подтрибунном помещении, как и то, повредил ли он какое‑либо имущество стадиона. «Краснодар» пока не обращался в КДК по отмене красной карточки колумбийскому нападающему.

Еще рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле главного тренера краснодарского клуба Мурада Мусаева», – сказал Григорьянц.