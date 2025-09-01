Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: победитель пробил миллион – история на наших глазах

Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: победитель пробил миллион – история на наших глазах

1 сентября, 10:33
12

В первый день сентября мы не только поздравляем всех с днем знаний, но и подводим итоги августовского сезона в нашем «Конкурсе прогнозов»!

Делаем мы это с особым удовольствием, поскольку сезон получился историческим. Впервые пробит миллион набранных очков.

Восхитительный результат оказался под силу участнику Янвapь 62. Он набрал более миллиона баллов, причем сделал это в первые дни сезона. Затем триумфатор довольно наблюдал за соперниками с вершины, никого, естественно, к себе не подпуская. Максимально уверенный титул.

В остальном в топ-5 сплошь известные лица. Например, бронза досталась завсегдатаю «Конкурса» MaxRnD, взявшему первое место по итогам июля.

У Veron_HS второй подряд месяц в топ-5.

Итак, топ-5 августа выглядит так.

1. Янвapь 62 – 1 231 270 баллов (!!!).

2. Боров мясной – 591 766.

3. MaxRnD – 500 113.

4. zra78 – 332 006.

5. Veron_HS – 290 961.

В качестве приза пятерка лучших получает очки в рейтинг на сайте. От 5000 для Янвapь 62 до 1000 для Veron_HS.

Хотя стоп. За свой пробитый миллион Янвapь 62 получает не 5000, а 10 000 баллов! Считаем, что он их заслужил.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к сентябрьскому сезону. Первые две недели будем предсказывать результаты матчей сборных, а затем стартуют основные этапы еврокубков. Красота! Ждем жаркую борьбу между участниками.

Подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

Спасибо за внимание.

Источник: «Бомбардир»
Работа сайта
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilya43rus
1756715156
победил и ушел в баню))
Ответить
Этот чумный мир
1756715361
Предлагаю не мелочиться и забанить к буям сразу всю призовую пятёрку )))
Ответить
ПалкоВводецъ007
1756716616
Январь62 по сравнению с хамом Номедом или Спартачищем просто ангел. Только одного пожизненно, а эти неприкасаемые. Гыгыгы
Ответить
кaстрюлька
1756717256
Зачётно товарищ майор взъерошил пукало понауехавшим. Метаются по бомбе не понимают кого ещё надо забанить ))
Ответить
кaстрюлька
1756721459
Запасаемся попкорном, у нас появился очередной пэрэможець https://bombardir.ru/profile/402975
Ответить
send.ip-sms
1756724845
история на наших глазах----- Впервые в истории: победитель конкурса прогноза стерт из истории Бомбардира.)))
Ответить
fakeid
1756729975
так разбаньте его, заслужил.
Ответить
Цугундeр
1756741749
Кошерненько/)) Таки давайте и дальше так. И Соккер покажется раем..
Ответить
Блямба
1756743670
А теперь всех, сотворивших историю, вертухаи будут наглухо банить на наших глазах ?
Ответить
BRO_football
1756748313
По-моему его победа в Конкурсе прогнозов это самая гениальная провокация, которая могла только быть. Чтоб о нём написало администрация сайта, а его страничку профиля увидели как можно больше пользователей сайта. Если всё так и было задумано, то этот парень - гений. Раз уж вы на столь адекватные материальные подарки забили, то дарите хотя бы разбан на сайте. Это самое лучшее, что только может быть. Я бы назвал это - карт-бланш на СВИНСТВО (извините, не сдержался). А баллы это непонятно что и зачем они нужны. "Письками мериться": у меня вот столько, а тебя вот столько?
Ответить
