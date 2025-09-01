Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: победитель пробил миллион – история на наших глазах

В первый день сентября мы не только поздравляем всех с днем знаний, но и подводим итоги августовского сезона в нашем «Конкурсе прогнозов»!

Делаем мы это с особым удовольствием, поскольку сезон получился историческим. Впервые пробит миллион набранных очков.

Восхитительный результат оказался под силу участнику Янвapь 62. Он набрал более миллиона баллов, причем сделал это в первые дни сезона. Затем триумфатор довольно наблюдал за соперниками с вершины, никого, естественно, к себе не подпуская. Максимально уверенный титул.

В остальном в топ-5 сплошь известные лица. Например, бронза досталась завсегдатаю «Конкурса» MaxRnD, взявшему первое место по итогам июля.

У Veron_HS второй подряд месяц в топ-5.

Итак, топ-5 августа выглядит так.

1. Янвapь 62 – 1 231 270 баллов (!!!).

2. Боров мясной – 591 766.

3. MaxRnD – 500 113.

4. zra78 – 332 006.

5. Veron_HS – 290 961.

В качестве приза пятерка лучших получает очки в рейтинг на сайте. От 5000 для Янвapь 62 до 1000 для Veron_HS.

Хотя стоп. За свой пробитый миллион Янвapь 62 получает не 5000, а 10 000 баллов! Считаем, что он их заслужил.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к сентябрьскому сезону. Первые две недели будем предсказывать результаты матчей сборных, а затем стартуют основные этапы еврокубков. Красота! Ждем жаркую борьбу между участниками.

Подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

Спасибо за внимание.