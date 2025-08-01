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  • Итоги юбилейного «Конкурса прогнозов»: опытный MaxRnD всех раскидал – убедительная победа

Итоги юбилейного «Конкурса прогнозов»: опытный MaxRnD всех раскидал – убедительная победа

Вчера, 23:01
21

Позади жаркий июль, и у нас на «Бомбардире» он сопровождался праздником – юбилеем сайта. Нам исполнилось 10 лет. Продолжаем движение вместе!

Юбилейной дате был посвящен и июльский сезон «Конкурса прогнозов». Более 150 человек ежедневно соревновались в предсказании результатов матчей. Символично и в какой-то степени логично, что победителем стал старожил, опытный участник – ростовчанин MaxRnD.

Максим примерно в середине сезона провел великолепный тур, который позволил ему набрать более 600 тысяч баллов. Такая сумма оказалась недосягаемой. У занявшего второе место Рыла свина лишь 274 тысячи баллов.

MaxRnD улучшил свой июньский результат, когда занял второе место. Два месяца подряд в призерах – достойно и редко. Больше никто из июньского топ-5 не повторил результат.

Итоговая пятерка июля получилась такой.

1. MaxRnD – 692 800 баллов.

2. Рыло свина – 274 511.

3. Veron_HS – 218 936.

4. Avengеr – 202 521.

5. Ziklop – 196 865.

В качестве приза пятерка призеров получает очки в рейтинг на сайте. От 5000 для MaxRnD до 1000 для Ziklop.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к августовскому сезону. Начнется европейский сезон, а также разбежится российский чемпионат. Проводим лето красиво.

Подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

Спасибо за внимание.

Источник: «Бомбардир»
Работа сайта
Комментарии (21)
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Desma
1754030682
Мои поздравления земляку!!!
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Факел1947
1754033532
Август за миллион должен перевалить.
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Mavlu
1754038883
Поздравление Максиму из Шахт...
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Riot Zero
1754039005
Зёма, мои поздравления.
Ответить
boris63
1754040840
Хоть бы сказали что едят перед игрой, или пьют.
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BarStep
1754056646
Не участвовал, но! Мои поздравления!
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Клубничный
1754072496
А что эти их очки дают практически? На Соккере у Гавроши был вип на 1,5 года, и у Пупсика чего-то было, мы могли ставить картинки, минусовать ..... Было так много, потому что я хорошо играл в фэнтези футбол, пока они не стали мухлевать. Фэнтези футбол по сути тоже угадайка - надо, чтобы выбранные тобой футболисты принесли в конкретном матче результативные действия! Это не особо отличается от конкурса прогнозов! А тут что дают эти очки? Или они просто для статистики? _______________________________ Зы: конечно поздравляем победителей!!!
Ответить
Клубничный
1754077289
Всем спасибо, мне и + поставили ой как много!!! Но все равно надо перезайти, но я еще вернусь!
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Plyash
1754083119
Отрыв MaxRnD от "преследователей" просто впечатляет . Рядом и близко никто не стоял , так сказать . Удачи в будущем , дружище , равных тебе нет . Ростову-папе низкий поклон .
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Oldtrafford83
1754112640
РнД рулит!!!
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