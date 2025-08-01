Итоги юбилейного «Конкурса прогнозов»: опытный MaxRnD всех раскидал – убедительная победа

Позади жаркий июль, и у нас на «Бомбардире» он сопровождался праздником – юбилеем сайта. Нам исполнилось 10 лет. Продолжаем движение вместе!

Юбилейной дате был посвящен и июльский сезон «Конкурса прогнозов». Более 150 человек ежедневно соревновались в предсказании результатов матчей. Символично и в какой-то степени логично, что победителем стал старожил, опытный участник – ростовчанин MaxRnD.

Максим примерно в середине сезона провел великолепный тур, который позволил ему набрать более 600 тысяч баллов. Такая сумма оказалась недосягаемой. У занявшего второе место Рыла свина лишь 274 тысячи баллов.

MaxRnD улучшил свой июньский результат, когда занял второе место. Два месяца подряд в призерах – достойно и редко. Больше никто из июньского топ-5 не повторил результат.

Итоговая пятерка июля получилась такой.

1. MaxRnD – 692 800 баллов.

2. Рыло свина – 274 511.

3. Veron_HS – 218 936.

4. Avengеr – 202 521.

5. Ziklop – 196 865.

В качестве приза пятерка призеров получает очки в рейтинг на сайте. От 5000 для MaxRnD до 1000 для Ziklop.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к августовскому сезону. Начнется европейский сезон, а также разбежится российский чемпионат. Проводим лето красиво.

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Спасибо за внимание.