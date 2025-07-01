Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Итоги июньского сезона «Конкурса прогнозов»: фееричный рывок zra78 принес убедительную победу

Итоги июньского сезона «Конкурса прогнозов»: фееричный рывок zra78 принес убедительную победу

Вчера, 23:45
4

Июнь завершен, и мы подводим итоги очередного красивого сезона в «Конкурсе прогнозов». Красоту ему придал впечатляющий финишный рывок zra78, который в последние несколько дней создал двукратный отрыв над преследователями и победил.

На протяжении большей части июня в рейтинге лидировал завсегдатай «Бомбардира» MaxRnD, имеющий победный опыт. Но и он не совладал с серией «заходов» блистательного zra78.

Нечто подобное мы наблюдали и в мае, когда Факел1947 вырвал победу в последнюю ночь сезона. Получается, у нас два драматичных сезона подряд. Только с существенной разницей с количеством очков у победителя: у Факел1947 было 226 тысяч, а у zra78 сейчас более 616.

zra78 в чате «Конкурса» признался, что свой рывок совершил не совсем трезвым. «Выпил», – ответил победитель на вопрос, как ему удалось так оторваться.

Итоговая пятерка июня получилась такой.

1. zra78 – 616 704 балла.

2. MaxRnD – 304 006.

3. SHAR522 – 221 239.

4. FROLL007 – 188 106.

5. russkiisergei – 155 611.

Как это зачастую у нас бывает, никто из майского топ-5 не попал в топ-5 июня.

В качестве приза пятерка призеров получает очки в рейтинг на сайте. От 5000 для zra78 до 1000 для russkiisergei.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к июльскому сезону. Его посвятим юбилею «Бомбардира». Ярко завершим клубный ЧМ и встретим РПЛ, стартующую 18 июля. Не забываем загорать, купаться, наслаждаться летом (если погода позволяет), а параллельно предсказываем результаты матчей.

Подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

Спасибо за внимание.

Источник: «Бомбардир»
Работа сайта
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АК 68
1751354815
Поздравления победителю и рекордсмену!!!
Ответить
ScarlettOgusania
1751356449
особенно порадовало "загорать, купаться, наслаждаться летом" при температуре +12 за окном и дождях, вызванных циклоном Корнелиус...) спасибо юбилярам и поздравления победителю...
Ответить
boris63
1751366718
Мои поздравления победителям! А нам есть к чему стремиться, вот чего бы съесть такого, что бы в десятку попасть хотя бы.
Ответить
Этот чудный мир
1751408038
Бомба за фееричный рывок zra78 хоть какой то подарок дайте. флэшку хотя бы.
Ответить
Главные новости
На «Бомбардире» появился поиск
07:00
1
Заболотный – в «Спартаке», Жерсон – в «Зените», Юран и Личка – в Турции и другие новости
01:15
Рабинер прокомментировал трансфер Заболотного в «Спартак»
00:55
3
«Спартак» вместо Заболотного рассматривал возвращение Дзюбы
00:25
6
Клубный ЧМ. «Реал» прошел «Ювентус» (1:0) в 1/8 финала
Вчера, 23:58
2
Итоги июньского сезона «Конкурса прогнозов»: фееричный рывок zra78 принес убедительную победу
Вчера, 23:45
4
Мор объяснил, зачем «Спартаку» Заболотный
Вчера, 23:21
2
Видео38-летний Набабкин сыграл за ЦСКА спустя год
Вчера, 23:05
2
ФотоХвича опубликовал фото с Месси после разгрома его команды
Вчера, 22:37
4
Реакция болельщиков «Спартака» на уход Абены
Вчера, 22:17
5
Все новости
Все новости
Луис Энрике не считает «Спартак» конкурентом «Зенита» за 1-е место
00:25
2
Легенда «Шинника» Побегалов назвал свое главное футбольное разочарование
00:11
1
Итоги июньского сезона «Конкурса прогнозов»: фееричный рывок zra78 принес убедительную победу
Вчера, 23:45
4
Мор объяснил, зачем «Спартаку» Заболотный
Вчера, 23:21
2
Талалаев расхвалил Заболотного после трансфера в «Спартак»: «Не исключаю, что будет бороться за звание лучшего бомбардира»
Вчера, 23:12
3
Видео38-летний Набабкин сыграл за ЦСКА спустя год
Вчера, 23:05
2
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Партизаном»
Вчера, 22:55
3
ФотоХвича опубликовал фото с Месси после разгрома его команды
Вчера, 22:37
4
Президент РПЛ описал ситуацию с «Торпедо» одним прилагательным
Вчера, 22:26
2
Реакция болельщиков «Спартака» на уход Абены
Вчера, 22:17
5
Заболотный дал прогноз на свое выступление за «Спартак»
Вчера, 22:11
3
Губерниев назвал двух людей, от которых зависит снятие бана с России
Вчера, 22:05
5
Антон Заболотный – 2-й Заболотный в истории «Спартака»
Вчера, 21:56
2
Бабаев раскрыл, почему Пьянич ушел из ЦСКА: «Мысли о завершении карьеры»
Вчера, 21:49
2
Фото«Ростов» продлил контракт с Байрамяном, который в клубе 15 лет
Вчера, 21:42
2
Экс-игрок и тренер «Рубина» спас футболиста во время матча, оказав первую помощь
Вчера, 21:37
1
ФотоЮран назначен в зарубежный клуб
Вчера, 21:30
4
Реакция Канчельскиса на трансфер Заболотного в «Спартак»
Вчера, 21:18
5
Товарищеский матч. ЦСКА добился 2-й подряд победы при Челестини, обыграв участника ЛЕ (3:1)
Вчера, 20:59
13
Романцев прокомментировал трансфер Заболотного в «Спартак»
Вчера, 20:45
9
«Спартак» не сдается в гонке за Сергеева и отправил новое предложение «Крыльям»
Вчера, 20:31
10
В РПЛ ограничат общение игроков с судьями
Вчера, 20:20
1
ФотоОтказавший ЦСКА Личка возглавил новый клуб
Вчера, 20:12
Уткин – о смене веры: «Это моя личная жизнь, не собираюсь ее делать достоянием общественности»
Вчера, 20:04
10
ФотоКарпин встретился с Лещенко после назначения в «Динамо»
Вчера, 19:53
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 