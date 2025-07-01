Итоги июньского сезона «Конкурса прогнозов»: фееричный рывок zra78 принес убедительную победу

Июнь завершен, и мы подводим итоги очередного красивого сезона в «Конкурсе прогнозов». Красоту ему придал впечатляющий финишный рывок zra78, который в последние несколько дней создал двукратный отрыв над преследователями и победил.

На протяжении большей части июня в рейтинге лидировал завсегдатай «Бомбардира» MaxRnD, имеющий победный опыт. Но и он не совладал с серией «заходов» блистательного zra78.

Нечто подобное мы наблюдали и в мае, когда Факел1947 вырвал победу в последнюю ночь сезона. Получается, у нас два драматичных сезона подряд. Только с существенной разницей с количеством очков у победителя: у Факел1947 было 226 тысяч, а у zra78 сейчас более 616.

zra78 в чате «Конкурса» признался, что свой рывок совершил не совсем трезвым. «Выпил», – ответил победитель на вопрос, как ему удалось так оторваться.

Итоговая пятерка июня получилась такой.

1. zra78 – 616 704 балла.

2. MaxRnD – 304 006.

3. SHAR522 – 221 239.

4. FROLL007 – 188 106.

5. russkiisergei – 155 611.

Как это зачастую у нас бывает, никто из майского топ-5 не попал в топ-5 июня.

В качестве приза пятерка призеров получает очки в рейтинг на сайте. От 5000 для zra78 до 1000 для russkiisergei.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к июльскому сезону. Его посвятим юбилею «Бомбардира». Ярко завершим клубный ЧМ и встретим РПЛ, стартующую 18 июля. Не забываем загорать, купаться, наслаждаться летом (если погода позволяет), а параллельно предсказываем результаты матчей.

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