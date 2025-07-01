«Бомбардиру» 10 лет! Спасибо, что вы с нами! 🎉

1 июля сайту Бомбардир.ру исполняется 10 лет. Это большая дата, и мы хотим отпраздновать еe вместе с вами – нашими читателями, которые всe это время оставались рядом.

За эти годы вы сделали «Бомбардир» одним из самых популярных спортивных сайтов в стране – нас посетили 337 473 601 раз! И оставили 2 338 036 комментариев! Мы благодарны каждому, кто читает наши новости (всего за 10 лет их более 337 тысяч), делится мнением, спорит и просто живeт футболом вместе с нами. Без вас этого бы не было.

Вместе мы следили за двумя чемпионатами мира, тремя Евро. Наблюдали за великолепием сборной России на домашнем мундиале. Негодовали из-за быстрого вылета с Евро-2016 и Евро-2020. Болельщики «Спартака» в 2017 году «расшатывали» комментарии, празднуя долгожданное чемпионство, а фанаты «Зенита» восхищались гегемонией любимцев в течение последних лет. И сколько всего замечательного и непредсказуемого впереди!.. Сделаем так, чтобы с нами вы ничего не упустили.

Мы не останавливаемся – постоянно работаем над тем, чтобы сделать сайт ещe удобнее, быстрее и полезнее. Один из ближайших шагов – запуск усовершенствованного поиска, с которым будет проще находить нужные материалы на «Бомбардире».

Спасибо, что вы с нами. Идeм дальше – вместе!