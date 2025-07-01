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«Бомбардиру» 10 лет! Спасибо, что вы с нами! 🎉

Вчера, 08:43
84

1 июля сайту Бомбардир.ру исполняется 10 лет. Это большая дата, и мы хотим отпраздновать еe вместе с вами – нашими читателями, которые всe это время оставались рядом.

За эти годы вы сделали «Бомбардир» одним из самых популярных спортивных сайтов в стране – нас посетили 337 473 601 раз! И оставили 2 338 036 комментариев! Мы благодарны каждому, кто читает наши новости (всего за 10 лет их более 337 тысяч), делится мнением, спорит и просто живeт футболом вместе с нами. Без вас этого бы не было.

Вместе мы следили за двумя чемпионатами мира, тремя Евро. Наблюдали за великолепием сборной России на домашнем мундиале. Негодовали из-за быстрого вылета с Евро-2016 и Евро-2020. Болельщики «Спартака» в 2017 году «расшатывали» комментарии, празднуя долгожданное чемпионство, а фанаты «Зенита» восхищались гегемонией любимцев в течение последних лет. И сколько всего замечательного и непредсказуемого впереди!.. Сделаем так, чтобы с нами вы ничего не упустили.

Мы не останавливаемся – постоянно работаем над тем, чтобы сделать сайт ещe удобнее, быстрее и полезнее. Один из ближайших шагов – запуск усовершенствованного поиска, с которым будет проще находить нужные материалы на «Бомбардире».

Спасибо, что вы с нами. Идeм дальше – вместе!

Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (84)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Krics
1751380291
Регистрация:09.07.2015 Глазам не поверил,с юбилеем Бомбардир.
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шахта Заполярная
1751380920
С ЮБИЛЕЕМ БОМБАРДИР !!!!!!!!! Болельщик Спартака с 60 летним стажем
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Литейный 4 (returned)
1751386092
Чего тут регистрациями меряются? Когда только Бомба появилась все аккаунты с Соккера оптом автоматом перевели. Моих только несколько десятков перевели. Гыгыгы
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Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1751392696
Поздравляю с юбилеем от имени Пингвинов Антарктиды!
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BRO_football
1751393610
Поздравляю! С вами почти все 10 лет. Ранее был на Соккере, а ещё раньше играл в футбольный менеджер 11х11 (кто-то помнит что это такое?). Пробовал за это время в дополнение к Бомбардиру другими футбольными сайтами пользоваться. Но надолго так там и не задержался. Бомбардир всё равно лучше и удобнее! Спасибо, что вы есть.
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oyabun
1751394616
С вами много лет и это не случайно. Достойно держите марку. Мои поздравления!
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да помойка, да позор
1751395025
поздравление, десять лет это еще ребенок, что будет дальше увидим
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гууд
1751402773
"И сколько всего замечательного и непредсказуемого впереди!.." вот это и страшно редактор вот это и страшно... ты кстати молодец, шк*р своих перестал выкладывать или просто редактор поменялся... хотя на этом сайте все может быть. С др короче!
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Стыднюша
1751412376
Вот она правда на праздники: https://bombardir.ru/profile/389922 Ну если у них и вправду праздник (а ни как говорят с официальными лицами и официальными улыбками), если и вправду праздник, то хотя бы отбаньте "ФК Пусик"! Это будет благородно и мудро!!!
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Стыднюша
1751417668
Вот тут хотел глубокомысленно ответить "Ньдя!" - Вы не можете публиковать одинаковый комментарий дважды! А почему нельзя?
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