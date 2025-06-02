Итоги майского сезона «Конкурса прогнозов»: Факел1947 вырвал победу в последний момент!

Такого в истории «Конкурса прогнозов» на «Бомбардире» еще не было. Победитель сезона определился не просто в последний день, а в последние часы. И сейчас мы с удовольствием подводим итоги этого майского безумия.

В последние дни сезона уверенно и, казалось, непоколебимо первое место удерживал Avenger. Однако последний тур и стартовые 9999 баллов в распоряжении участников сделали свое дело. Практически весь топ-10 на флажке претерпел изменения, а итоговая пятерка лучших получилась такой.

1. Факел1947 – 226 358 баллов.

2. Bivaliy67 – 212 807.

3. Veron_HS – 191 484.

4. Боров мясной – 182 213.

5. nilats_1878 – 165 196.

По набранным очкам майский сезон получился сильнее апрельского. Кроме того, по сравнению с апрелем топ-5 получился абсолютно новым.

В качестве приза пятерка призеров получает очки в рейтинг на сайте. От 5000 для Факел1947 до 1000 для nilats_1878.

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к июньскому сезону. Загораем, купаемся, наслаждаемся летом, а параллельно предсказываем результаты матчей. Любимые утренние азиатские турниры ждут :)

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Спасибо за внимание.