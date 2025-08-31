Реакция Галактионова на упущенные 2:0 в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал исход матча 7-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:2).

«Локомотив» вел 2:0.

«Крылья» спаслись на 90+6 минуте.

Москвичи во 2-м матче РПЛ подряд вели 2:0, но потеряли очки.

– Сложно сказать, что произошло. Если бы засчитали наш третий мяч, то в игре была бы поставлена точка. А потом нам поставили пенальти в самой концовке. Сложно комментировать, чтобы не наговорить лишнего. Надо немного остыть.

Первый тайм уверенно провели. Забивай Воробьев свой эпизод во второй половине… Футбол за такое наказывает, и соперник пользуется твоими ошибками.

– Железобетонные очки уплыли от вас.

– Это обидно и расстраивает. Но это повод трудиться и больше работать. Результат не может закрыть проблемы. Мы идем наверху турнирной таблицы, но есть проблемы. Игровую уверенность надо держать.