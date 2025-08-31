Реакция болельщиков «Зенита» на нового руководителя

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» отреагировало на нового председателя правления.

Экс-игрок команды Константин Зырянов заменил Александра Медведева.

При нем «Зенит» выиграл 6 чемпионств.

Зырянов в последнее время работал в системе «Зенита».

«Ого, новая власть.

Получается, не обманул Зырянов – в «Зените» он побывал на всех позициях: центрального полузащитника, тренера, административного работника, теперь вот руководителя.

Но кто бы думал тогда, в марте 2007-го, что 30-летний игрок «Торпедо», которого «брали на сдачу», в итоге окажется главным в «Зените». Первым, кстати, не из корпорации за все 20 лет.

Понятно, что решение зрело, но все равно внезапно вышло.

Последим», – написали фанаты.