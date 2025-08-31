Дуглас Сантос связал свой гол «Пари НН» с вызовом в сборную Бразилии

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос дал комментарий после матча 7-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0). Бразилец забил гол.
«Это плоды упорного труда, который облагораживает человека. И я собираюсь не сбавлять оборотов, чтобы забивать и отдавать голевые передачи ещe чаще. И, разумеется, максимально надeжно действовать в обороне, потому что для нас очень важно играть без пропущенных мячей.
Может ли это быть эффектом от вызова в сборную Бразилии? Уверен, что да! Такие новости добавляют эмоций и концентрации на своих задачах, позволяют продемонстрировать, что ты действительно проделал большую работу, чтобы получить подобный вызов», – сказал Дуглас Сантос.
- 31-летний Дуглас Сантос был вызван в сборную Бразилии на матчи отбора ЧМ-2026. Команда сыграет дома с Чили 4 сентября и в гостях с Боливией 9 сентября.
- Дуглас Сантос также однажды был включен в расширенный список игроков сборной России.
- Игрок в России с 2019 года.
Источник: официальный сайт «Зенита»