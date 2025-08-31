Дуглас Сантос связал свой гол «Пари НН» с вызовом в сборную Бразилии

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос дал комментарий после матча 7-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0). Бразилец забил гол.

«Это плоды упорного труда, который облагораживает человека. И я собираюсь не сбавлять оборотов, чтобы забивать и отдавать голевые передачи ещe чаще. И, разумеется, максимально надeжно действовать в обороне, потому что для нас очень важно играть без пропущенных мячей.

Может ли это быть эффектом от вызова в сборную Бразилии? Уверен, что да! Такие новости добавляют эмоций и концентрации на своих задачах, позволяют продемонстрировать, что ты действительно проделал большую работу, чтобы получить подобный вызов», – сказал Дуглас Сантос.