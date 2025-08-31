Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дуглас Сантос связал свой гол «Пари НН» с вызовом в сборную Бразилии

Дуглас Сантос связал свой гол «Пари НН» с вызовом в сборную Бразилии

31 августа 2025, 11:02

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос дал комментарий после матча 7-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0). Бразилец забил гол.

«Это плоды упорного труда, который облагораживает человека. И я собираюсь не сбавлять оборотов, чтобы забивать и отдавать голевые передачи ещe чаще. И, разумеется, максимально надeжно действовать в обороне, потому что для нас очень важно играть без пропущенных мячей.

Может ли это быть эффектом от вызова в сборную Бразилии? Уверен, что да! Такие новости добавляют эмоций и концентрации на своих задачах, позволяют продемонстрировать, что ты действительно проделал большую работу, чтобы получить подобный вызов», – сказал Дуглас Сантос.

  • 31-летний Дуглас Сантос был вызван в сборную Бразилии на матчи отбора ЧМ-2026. Команда сыграет дома с Чили 4 сентября и в гостях с Боливией 9 сентября.
  • Дуглас Сантос также однажды был включен в расширенный список игроков сборной России.
  • Игрок в России с 2019 года.

Еще по теме:
Двое спартаковцев – в команде недели Кубка России 14
Семак оценил готовность Сантоса и Энрике к матчу с «Оренбургом»
Два игрока «Зенита» пропустят матч с «Акроном» 1
Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Бразилия Дуглас Сантос
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
21:59
1
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
21:19
11
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
21:10
2
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
20:29
2
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
19:58
4
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
19:48
17
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
19:10
4
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
18:27
37
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
18:13
62
Радимов заявил о судейской ошибке против «Зенита»
18:12
2
Все новости
Все новости
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
22:24
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
22:13
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
21:43
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
20:52
4
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
20:27
Тренер «Зенита» заявил, что в пользу команды не поставили «очевидный пенальти»
20:23
5
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
20:16
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
19:55
1
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
19:48
17
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
19:29
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
19:10
4
Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»
18:59
2
Мостовой прокомментировал свое участие в матче с «Зенитом»
18:46
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
18:27
37
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
18:16
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
18:13
62
Радимов заявил о судейской ошибке против «Зенита»
18:12
2
Талалаев: «Я обещал, что до октября «Балтику» будет трясти»
17:46
2
Федотов разобрал спорный гол «Локо» в ворота «Зенита»
17:37
8
«У него огромная аура»: Вольтемаде восхитился экс-тренером «Зенита»
17:28
1
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Оренбург»: 12 сентября 2026
17:21
1
«Зенит» уступает «Локомотиву» дома после 1-го тайма
17:14
17
Мостовой: «Локомотив» обыграл бы «Зенит», если бы играл Александр Мостовой»
16:59
20
2-кратного чемпиона России прооперировали из‑за множественных переломов ребер
16:50
ВидеоТренер «Факела» шокирован пенальти в пользу «Балтики»: «Мне сложно дать какие‑то объяснения»
16:40
10
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
16:29
3
Галактионов объяснил отсутствие Мостового в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»
16:16
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+