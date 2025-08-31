Примера. «Реал» добился волевой победы над «Мальоркой» (2:1) и идет без потерь

«Реал» в 3-м туре Примеры победил дома «Мальорку». Островитяне забили первыми.
У мадридцев решающий гол в первом тайме забил Винисиус.
«Реал» лидирует в таблице, идя без потерь. «Мальорка» – с одним очком в зоне вылета.
Испания. Примера. 3 тур
Реал - Мальорка - 2:1 (2:1)
Голы: 0:1 - В. Мурики, 18; 1:1 - А. Гюлер, 37; 2:1 - Винисиус, 38.
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Реал
Мальорка
Тибо Куртуа
0%
Альваро Каррерас
0%
Эдер Милитао
0%
Дин Хейсен
0%
Трент Александер-Арнольд
0%
Орельен Чуамени
0%
Федерико Вальверде
0%
Франко Мастантуоно
0%
Арда Гюлер
0%
Винисиус
0%
Килиан Мбаппе
0%
Дани Карвахаль
0%
Даниэль Себальос
0%
Браим Диас
0%
Родриго
0%
Гонсало Гарсия
0%
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Лео Роман
0%
Антонио Латорре
0%
Мартин Вальент
0%
Антонио Раильо
0%
Мараш Кумбула
0%
Матеу Морей
0%
Серхи Дардер
0%
Мануэль Морланес
0%
Пабло Торре
0%
Матео Жозеф
0%
Ведат Мурики
0%
Йохан Мохика
0%
Саму Кошта
0%
Антонио Санчес
0%
Такума Асано
0%
Ян Вирджили
0%
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Источник: «Бомбардир»