Адамов прояснил свое будущее в «Зените»

Фланговый защитник «Зенита» Арсен Адамов высказался о своем будущем в клубе.

В 2026 году истечет контракт между сторонами.

«О контракте надо спрашивать у руководства. Рано говорить о продлении контракта, у меня ещe год. Посмотрим, как будут складываться дела.

Конечно, хочу остаться в «Зените». Если предложат новый контракт, будем обсуждать», – заявил Адамов.