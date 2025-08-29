Адамов прояснил свое будущее в «Зените»

Фланговый защитник «Зенита» Арсен Адамов высказался о своем будущем в клубе.
В 2026 году истечет контракт между сторонами.
«О контракте надо спрашивать у руководства. Рано говорить о продлении контракта, у меня ещe год. Посмотрим, как будут складываться дела.
Конечно, хочу остаться в «Зените». Если предложат новый контракт, будем обсуждать», – заявил Адамов.
- «Зенит» купил 25-летнего футболиста в 2022 году за 5 млн евро.
- В составе петербургской команды он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 25 матчах.
- Адамова отдавали в аренду «Оренбургу» и «Ахмату».
Источник: Metaratings