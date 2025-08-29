Булыкин: «Спартаку» нужно активизироваться – хороший тренер освободился»

Дмитрий Булыкин считает, что «Спартаку» необходимо присмотреться к кандидатуре Жозе Моуринью.

Сегодня португальца уволили из «Фенербахче».

Ему заплатили неустойку 15 млн евро за расторжение контракта.

«Спартак» тренирует Деян Станкович.

«Честно говоря, «Спартаку» нужно активизироваться. Хороший тренер освободился, хоть порядок наведeт.

А в общем, Моуринью любой команде бы пригодился со своим опытом, своим тренерским чутьeм и организацией атмосферы в команде», – сказал Булыкин.