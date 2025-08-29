Булыкин: «Спартаку» нужно активизироваться – хороший тренер освободился»

Дмитрий Булыкин считает, что «Спартаку» необходимо присмотреться к кандидатуре Жозе Моуринью.
- Сегодня португальца уволили из «Фенербахче».
- Ему заплатили неустойку 15 млн евро за расторжение контракта.
- «Спартак» тренирует Деян Станкович.
«Честно говоря, «Спартаку» нужно активизироваться. Хороший тренер освободился, хоть порядок наведeт.
А в общем, Моуринью любой команде бы пригодился со своим опытом, своим тренерским чутьeм и организацией атмосферы в команде», – сказал Булыкин.
Источник: «Евро-футбол»