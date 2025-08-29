Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Так мог поступить только мелочный человек»: экс-игрок «Локо» Фернандеш – о Смородской

«Так мог поступить только мелочный человек»: экс-игрок «Локо» Фернандеш – о Смородской

Сегодня, 10:28
2

Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш рассказал о своем отношении к экс-президенту клуба Ольге Смородской.

– Почему все-таки Ольга Юрьевна не может тебя забыть?

– Без понятия. Вообще не думаю о том, что говорит Смородская. Высказываться обо мне спустя столько лет – глупо. Смородская сильно изменилась за то время, что я был в «Локомотиве». И у меня есть теория, почему это произошло. В конце 2014 года случилась девальвация рубля из-за присоединения Крыма. Футболисты, чья зарплата была прописана в евро, стали обходиться клубу в два раза дороже. Тогда Смородская захотела, чтобы мы переподписали контракты. Представь: я подписал контракт с «Локомотивом» всего полгода назад, а меня просят сделать это снова. Естественно, я отказался. И дальше мы полгода вели переговоры по контракту с юристами. С того момента все изменилось.

– Что было дальше?

– Мы победили в Кубке России. В том розыгрыше я играл в каждом матче. Но Смородская заплатила мне премиальные не как остальным футболистам, а как администратору команды – 1300 евро.

– Сколько получили партнеры?

– 80 тысяч евро. Так мог поступить только мелочный человек.

– И ты обратился в CAS.

– Да, отсудил около 6 миллионов рублей. Но дело не в деньгах, а в поведении президента. Смородская ведь еще и следила за мной.

– Это как?

– В один из дней я не смог прийти на тренировку, потому что болел. И Смородская отправила вместе с врачом в мой дом еще одного сотрудника клуба – чтобы он записал на видео, если заметит что-то подозрительное. Но худшее даже не это.

– А что?

– Тут уже есть свидетель – мой водитель. Он видел, как один парень попросил консьержа, работавшего в моем доме, сообщать, во сколько я ухожу и возвращаюсь.

– Что Смородская хотела найти в твоем доме?

– Нечто, что дало бы ей возможность разорвать со мной контракт. Алкоголь и прочие нежелательные для футболистов вещи.

  • Фернандеш играл в «Локомотиве» с 2014 по 2019 год.
  • Смородская была президентом клуба с 2010 по 2016 год.

Еще по теме:
Смородская ответила на слова экс-игрока «Локомотива»: «Человек весьма недалекий» 4
Смородская сказала, нужно ли Глушенкову переходить в «Локомотив» 2
Реакция Смородской на упущенную победу «Локо» над «Ростовом» 9
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Мануэль Смородская Ольга
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kvm
1756454774
а надо было лишь присунуть жабе...
Ответить
Good_win_ФКСМ
1756456423
все нутро этой дамы в одной истории... Локо сильно повезло, что избавились от этой... Клуб смог перестроиться и получил правильный вектор для развития
Ответить
Главные новости
Раскрыта сумма неустойки, которую получит Моуринью за увольнение из «Фенербахче»
11:40
Радимов – о громких словах Дзюбы: «Можем закупаться попкорном»
11:23
3
Потенциальный новичок «Спартака» попрощался с фанатами своей нынешней команды
10:59
4
⚡ Моуринью уволили из «Фенербахче»
10:43
14
«Так мог поступить только мелочный человек»: экс-игрок «Локо» Фернандеш – о Смородской
10:28
2
«Обалдеть»: Мостовой оценил соперников «Кайрата» в Лиге чемпионов
10:17
2
В «Зените» высказались о возвращении Кузяева
09:51
4
Реакция Винисиуса на жеребьевку Лиги чемпионов – «Реалу» попался «Кайрат»
09:28
3
Трансфер игрока ЦСКА вошел в десятку худших в истории АПЛ
09:20
7
ФотоБатраков получил «Стальной рельс»
08:50
2
Все новости
Все новости
Бубнов спрогнозировал, сколько голов забьет «Зенит» в ворота «Пари НН»
11:31
В «Зените» высказались о возвращении Кузяева
09:51
4
Семак рассказал об атмосфере внутри «Зенита»
09:37
3
Главный тренер «Акрона»: «Я боюсь за Дзюбу»
09:00
3
ФотоБатраков получил «Стальной рельс»
08:50
2
Бубнов прокомментировал уход Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»
08:36
1
Семин двумя словами описал результаты «Ростова»
00:12
2
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
Вчера, 23:57
Галактионов оценил уход Самошникова в «Спартак»
Вчера, 23:47
5
ЦСКА рассматривает трех опорников
Вчера, 23:23
«Локомотив» продлил контракт с вратарем
Вчера, 23:11
Агент Баринова отреагировал на новость об интересе ЦСКА
Вчера, 22:50
Челестини попросил ЦСКА купить Баринова у «Локомотива»
Вчера, 21:58
3
«Не суйте нос»: «Зенит» – о переговорах по продаже Педро
Вчера, 20:55
56
Команда из зоны вылета РПЛ отказалась от Смолова
Вчера, 20:00
1
Галактионов прокомментировал переход Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»
Вчера, 19:45
1
Бабаев ответил, прописаны ли отступные в контракте Кисляка с ЦСКА
Вчера, 19:19
1
«Зенит» назвал цену на Педро
Вчера, 18:56
15
В «Зените» подтвердили получение 35-миллионного предложения по бразильскому вингеру
Вчера, 18:18
1
Тимощук дал совет Глушенкову
Вчера, 18:06
2
В «Сочи» объяснили приступ Морено
Вчера, 17:47
1
Губернатор раскрыл размер ежегодного безвозмездного гранта для «Ростова»
Вчера, 17:35
2
Севикян близок к третьему возвращению в РПЛ
Вчера, 17:00
2
Лещенко разочарован результатами «Динамо» при Карпине
Вчера, 16:50
15
Сбежавший из России Норманн обжаловал решение CAS о выплате «Ростову» компенсации
Вчера, 16:29
1
Вингер «Зенита» согласился перейти в саудовский «Аль-Иттихад»
Вчера, 16:00
8
Жиго готов вернуться в «Спартак»: «С радостью»
Вчера, 15:40
14
Пруцев прокомментировал переход из «Спартака» в «Локомотив»
Вчера, 15:15
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 