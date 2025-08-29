Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков получил «Стальной рельс». Это награда лучшему игроку московского клуба от болельщиков в сезоне-2024/25.

20-летний россиянин в прошлом сезоне провел 29 матчей в РПЛ, забив 14 голов и сделав семь результативных передач.

«Спасибо за то, что вручили мне такую значимую награду. Для меня ценно, что вы каждый матч гоните нас вперед, а после – скандируете мое имя. Я постараюсь сделать все, чтобы в каждой игре мы побеждали. Выиграть трофей с «Локомотивом» – моя мечта. Спасибо вам большое!» – сказал Батраков.