Пруцев прокомментировал переход из «Спартака» в «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Данил Пруцев ответил на вопросы о своем трансфере из «Спартака».
– Первые разговоры пошли еще зимой, когда сборы были у всех. Но более конкретно и детально перешли к разговорам летом. В последние дни все решилось.
– Что знаешь о клубе?
– Знаю, что это очень титулованный клуб с богатой историей. Знаю многих ребят, так как пересекались в сборной России.
– С кем конкретно общаешься из «Локомотива»?
– Много с кем. Сережа Пиняев, Влад Сарвели, Дима Баринов – много перечислять. Из «Локомотива» много людей ездят в сборную России, со всеми практически знаком.
- «Локо» арендовал полузащитника до конца сезона.
- «Спартак» перед уходом продлил с ним контракт до 2028 года.
- Рыночная стоимость Пруцева – 4 миллиона евро.