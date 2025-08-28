Червиченко сказал, чего не хватает Семаку

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал главный недостаток главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
– Многие сейчас, даже фанаты питерской команды говорят о том, что Сергея Семака нужно отправлять в отставку. Артeм Дзюба сделал заявление о том, что «Зениту» нужен более квалифицированный тренер. По вашему мнению, эти обсуждения сейчас имеют место быть?
– Мне кажется, что Семак мягковат. И проблема Семака в том, что он не может заставить команду бежать, а «Зениту» явно не хватает скорости.
Без скорости они не могут всех обыгрывать на одном только классе, потому что есть команды, которые тоже в классе не сильно уступают.
Из-за того, что он мягкий, появляются мысли, что надо кого-то другого, более жeсткого, который всех этих бразильцев, всех легионеров заставит нестись вперeд.
Я думаю, только в этом аспекте. А так в тренерском таланте вряд ли у Семака есть какие-то проблемы.
- Семак возглавил «Зенит» в 2018 году.
- При нем команда становилась чемпионом России в 6 из 7 сезонов.
- Сейчас петербуржцы идут на 6-м месте с 9 очками в 6 турах РПЛ.