Червиченко сказал, чего не хватает Семаку

Сегодня, 14:48
4

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал главный недостаток главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

– Многие сейчас, даже фанаты питерской команды говорят о том, что Сергея Семака нужно отправлять в отставку. Артeм Дзюба сделал заявление о том, что «Зениту» нужен более квалифицированный тренер. По вашему мнению, эти обсуждения сейчас имеют место быть?

– Мне кажется, что Семак мягковат. И проблема Семака в том, что он не может заставить команду бежать, а «Зениту» явно не хватает скорости.

Без скорости они не могут всех обыгрывать на одном только классе, потому что есть команды, которые тоже в классе не сильно уступают.

Из-за того, что он мягкий, появляются мысли, что надо кого-то другого, более жeсткого, который всех этих бразильцев, всех легионеров заставит нестись вперeд.

Я думаю, только в этом аспекте. А так в тренерском таланте вряд ли у Семака есть какие-то проблемы.

  • Семак возглавил «Зенит» в 2018 году.
  • При нем команда становилась чемпионом России в 6 из 7 сезонов.
  • Сейчас петербуржцы идут на 6-м месте с 9 очками в 6 турах РПЛ.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Червиченко Андрей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1756382509
мясо жрать Семаку не хватает.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1756382527
МЯМЛЯ
Ответить
Burtaze
1756383612
Этот мягкий сколько раз был чемпионом.., так что не надо попой тарахтеть.. Всё когда нибудь заканчивается,всё имеет свой конец.., годы-гады и ещё тысячи причин.., нужно только прочухать когда вовремя сменить род деятельности.., чтобы за спиной звучали аплодисменты а не улюлюканье и смех.., толпа жесткосердечна к бывшим триумфаторам..
Ответить
алдан2014
1756383807
Доброго сердца не хватает Червиченко
Ответить
