Червиченко сказал, чего не хватает Семаку

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал главный недостаток главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

– Многие сейчас, даже фанаты питерской команды говорят о том, что Сергея Семака нужно отправлять в отставку. Артeм Дзюба сделал заявление о том, что «Зениту» нужен более квалифицированный тренер. По вашему мнению, эти обсуждения сейчас имеют место быть?

– Мне кажется, что Семак мягковат. И проблема Семака в том, что он не может заставить команду бежать, а «Зениту» явно не хватает скорости.

Без скорости они не могут всех обыгрывать на одном только классе, потому что есть команды, которые тоже в классе не сильно уступают.

Из-за того, что он мягкий, появляются мысли, что надо кого-то другого, более жeсткого, который всех этих бразильцев, всех легионеров заставит нестись вперeд.

Я думаю, только в этом аспекте. А так в тренерском таланте вряд ли у Семака есть какие-то проблемы.