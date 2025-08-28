Введите ваш ник на сайте
  Агент оценил уровень Джона Джона, которым заинтересовался «Зенит»

Агент оценил уровень Джона Джона, которым заинтересовался «Зенит»

Сегодня, 12:38

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможности перехода в «Зенит» полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона.

«Джон Джон – интересный игрок, топовый. Если «Зенит» заинтересован, то у клуба есть шансы договориться. У футболиста большой вес в чемпионате Бразилии. К нему был интерес от испанских и итальянских команд», – сказал Барбоза.

  • 22-летний Джон Джон в этом году провел за «Брагантино» 36 матчей, забил 6 голов, отдал 7 передач.
  • Trransfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.
  • Его контракт с «РБ Брагантино» рассчитан до середины 2029 года.

Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Брагантино Зенит Джон Джон
