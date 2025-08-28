Агент оценил уровень Джона Джона, которым заинтересовался «Зенит»

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможности перехода в «Зенит» полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона.

«Джон Джон – интересный игрок, топовый. Если «Зенит» заинтересован, то у клуба есть шансы договориться. У футболиста большой вес в чемпионате Бразилии. К нему был интерес от испанских и итальянских команд», – сказал Барбоза.