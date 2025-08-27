Дзюба объявил, когда планирует закончить карьеру

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба планирует завершить карьеру в 2026 году.
– Почему вы говорите о завершении карьеры через год? Зачем? В вашем состоянии еще можно играть.
– Посмотрим. Я для себя так отмерил. Восстановление проходит на два-три дня дольше сейчас. Обычно раньше день-два хватало.
- 37-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 6 матчей, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
- Форвард выступал за «Спартак» в 2006–2015 годах, но в этот период несколько раз уходил в аренду.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории России.
Источник: «РБ Спорт»