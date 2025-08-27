Введите ваш ник на сайте
Стала известна судьба инфраструктуры «Динамо Мх» после землетрясения

Сегодня, 12:27

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов сообщил, какова судьба клубной инфраструктуры после землетрясения в Дагестане.

«Всe нормально. Инфраструктура клуба цела. Команда же уже в Ростове, где сегодня предстоит матч. Так что всe в порядке», – сказал Газизов.

  • По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр толчков магнитудой в 5,5 находился в Каспийском море в 50 километрах от Дербента.
  • Местные жители вышли вышли на улицу, опасаясь новых толчков.
  • Ближайший матч РПЛ в Дагестане запланирован на 31 августа – «Динамо Мх» примет «Динамо».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Газизов Шамиль
