Стала известна судьба инфраструктуры «Динамо Мх» после землетрясения

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов сообщил, какова судьба клубной инфраструктуры после землетрясения в Дагестане.
«Всe нормально. Инфраструктура клуба цела. Команда же уже в Ростове, где сегодня предстоит матч. Так что всe в порядке», – сказал Газизов.
- По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр толчков магнитудой в 5,5 находился в Каспийском море в 50 километрах от Дербента.
- Местные жители вышли вышли на улицу, опасаясь новых толчков.
- Ближайший матч РПЛ в Дагестане запланирован на 31 августа – «Динамо Мх» примет «Динамо».
Источник: «Матч ТВ»