Стала известна судьба инфраструктуры «Динамо Мх» после землетрясения

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов сообщил, какова судьба клубной инфраструктуры после землетрясения в Дагестане.

«Всe нормально. Инфраструктура клуба цела. Команда же уже в Ростове, где сегодня предстоит матч. Так что всe в порядке», – сказал Газизов.