В Дагестане продолжили матч, несмотря на землетрясение

В Дагестане накануне были зафиксированы подземные толчки.
Во время начавшегося землетрясения в манеже продолжался любительский футбольный матч. Его не стаи прерывать, несмотря на колебания.
- По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр толчков магнитудой в 5,5 находился в Каспийском море в 50 километрах от Дербента.
- Местные жители вышли вышли на улицу, опасаясь новых толчков.
- Ближайший матч РПЛ в Дагестане запланирован на 31 августа – «Динамо Мх» примет «Динамо».
Источник: «Бомбардир»