Блогер Михаил Борзыкин прокомментировал решение зенитовца Дугласа Сантоса выступать за сборную Бразилии.

31-летний Дуглас Сантос был вызван в сборную Бразилии на матчи отбора ЧМ-2026. Команда сыграет дома с Чили 4 сентября и в гостях с Боливией 9 сентября.

Дуглас Сантос также однажды был включен в расширенный список игроков сборной России.

Игрок в России с 2019 года.

К футболисту вопросов никаких: каждый бразилец мечтает играть за свою сборную; настоящий профессионал, трудяга, скромняга, ни одного плохого слова или неприличного жеста.

Вопросов много к руководству «Зенита», которое раздает паспорта направо и налево. Хотя, стоит признать, это политика не «Зенита», и Дуглас и компания – точно не худшие представители новых граждан.

Но вы же лицемерите на каждом шагу. Например, когда рассказываете, что паспорт даете в интересах не только клуба, но и сборной. Сколько зенитовских бразильцев с правильным паспортом сыграли за нашу сборную?

Вопросы к Карпину: почему в 25-м году Дуглас не был вызван и заигран за национальную команду? Потому что попросили этого не делать? На что это похоже – думайте сами. У меня только неприличные слова.

Один [Клаудиньо], получив паспорт, рассказывает страшилки и натурально окунает газовые физии в помойное ведро. Другой – российский гражданин с ограничениями – в сборную России ни ногой!

В конце можно было бы поднять тему самоуважения – когда мы научимся себя уважать? Но не вижу смысла рассуждать о том, чего нет. Да и потом, обесценился у нас далеко не только паспорт», – написал Борзыкин.